Кирилл Феликс попробовал какашки в шоу «Хейтер или Фанат»

Алексей Вольцев

Любимчик публики Кирилл Феликс посетил студию POPCAKE, чтобы дать интервью и немного рассказать о себе, но самой главной целью его встречи с нашим изданием стало шоу #ХейтерИлиФанат, в котором POPCAKE предлагает участникам выполнить самые трешовые, сумасшедшие и позорные задания.

Бедный Кирилл, возможно, не ожидал, что ему придется публиковать в stories на страничке Instagram фото какашки, облизывать грязную тарелку из-под лазаньи посетителя ресторана, позориться с глупыми звонками и сообщениями… Но самым ужасным заданием, по мнению зрителей YouTube-канала, стало следующее…

«Выпить воду из унитаза»

Как вы поняли, Феликс согласился выполнить тошнотворный челлендж, однако, по дороге до уборной несколько раз заявил о том, что он передумал, ведь сотрудники запугали его «грязным туалетом». Но, как сказал сам артист, «мужик сказал — мужик сделал», поэтому назад дороги у Кирилла не было. Он с отвращением набрал воды из сливного бочка в стакан и даже произнес тост.

За маму, за папу, которого у меня нет и за ТикТок!»

— выпалил блогер и зажмурив глаза отпил из злосчастного стакана.

Смотрите полную версию «беспощадной жести» над знаменитостью ниже!

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