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Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года

Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года
. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал обладателя главной награды 2020 года – Гран-при в рамках онлайн-церемонии, прошедшей на площадке мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня", организатора конкурса.

Ее обладателем стал испанский фотограф Луис Тато за серию "Теракт в отеле DusitD2", в которой лаконично и ярко задокументировано трагическое событие на территории гостиничного комплекса в Найроби в январе 2019 года.

# Россия
По материалам: ria.ru

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