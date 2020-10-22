Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года

Алексей Вольцев

. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал обладателя главной награды 2020 года – Гран-при в рамках онлайн-церемонии, прошедшей на площадке мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня", организатора конкурса.

Ее обладателем стал испанский фотограф Луис Тато за серию "Теракт в отеле DusitD2", в которой лаконично и ярко задокументировано трагическое событие на территории гостиничного комплекса в Найроби в январе 2019 года.