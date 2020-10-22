Корабль "Союз МС-16" с возвращающимся на Землю экипажем покинул МКС
Корабль отчалил от модуля "Поиск" российского сегмента МКС, на станции до апреля 2021 года остались россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.
По информации "Роскосмоса", в 5.00 мск корабль должен включить двигатель на торможение для схода с орбиты, в 5.28 мск - разделиться на отсеки. Спускаемому аппарату с экипажем предстоит войти в земную атмосферу в 5.31 мск, в 5.40 мск намечается ввод парашюта и в 5.55 мск - приземление "Союза МС-16" в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.
Как сообщил накануне космонавт Юрий Гидзенко, в районе приземления экипаж "Союза МС-16" ожидает прохладная и ветреная погода. Прогнозируется температура воздуха от 2 до 5 градусов тепла и ветер до 18 метров в секунду, поэтому, по его словам, космонавтов в корабле может "поболтать" при спуске на парашюте, а сам "Союз МС-16" после посадки может немного "потащить".