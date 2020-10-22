Корабль "Союз МС-16" с возвращающимся на Землю экипажем покинул МКС

Анастасия Иванова

Корабль "Союз МС-16" с россиянами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером и американцем Кристофером Кэссиди отстыковался от Международной космической станции перед возвращением на Землю, трансляция ведётся на сайте "Роскосмоса".

Корабль отчалил от модуля "Поиск" российского сегмента МКС, на станции до апреля 2021 года остались россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.

По информации "Роскосмоса", в 5.00 мск корабль должен включить двигатель на торможение для схода с орбиты, в 5.28 мск - разделиться на отсеки. Спускаемому аппарату с экипажем предстоит войти в земную атмосферу в 5.31 мск, в 5.40 мск намечается ввод парашюта и в 5.55 мск - приземление "Союза МС-16" в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Как сообщил накануне космонавт Юрий Гидзенко, в районе приземления экипаж "Союза МС-16" ожидает прохладная и ветреная погода. Прогнозируется температура воздуха от 2 до 5 градусов тепла и ветер до 18 метров в секунду, поэтому, по его словам, космонавтов в корабле может "поболтать" при спуске на парашюте, а сам "Союз МС-16" после посадки может немного "потащить".