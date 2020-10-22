Малахит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

Существует огромное множество камней с различной энергетикой, которые являются оберегами или талисманами удачи. Малахит известен человечеству с древности, ведь его используют для создания украшений не одну тысячу лет.

Для укрепления энергетики и обретения сил можно воспользоваться дыхательной гимнастикой. Если времени на специальные практики нет, то на помощь придет малахит — один из лучших универсальных камней.

Энергетические свойства малахита

Это камень зеленого цвета. Он обладает очень красивым внешним видом, а за этой красотой стоит невероятная сила. Данный минерал является источником духовных и физических сил для человека.

С малахитом становится проще обходить неприятности, достигать жизненных целей, меньше уставать. Считается, что малахит может оказать поддержку тем, кто обладает большими амбициями или нуждается в сильной поддержке.

Украшения с малахитом помогают не падать духом, обретать уверенность, продолжая двигаться к мечте сквозь огонь и воду. Что касается аксессуаров, то малахит отлично сочетается с любым металлом. С платиной малахит дает человеку интеллектуальную силу. С золотом этот минерал способен стать сильным источником мотивации. Малахит вместе с серебром способен обеспечить человека энергетической защитой.

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что данный минерал можно носить постоянно. Он умеет подстраиваться под настроение и нужды человека. Именно поэтому его нежелательно носить двум и более людям, так как он «привыкает» к хозяину.

Говорят, что малахит обладает еще одним очень важным свойством — он может заглушать физическую и душевную боль, сглаживать переживания. Именно поэтому данный камень можно считать универсальным помощником. Нет ситуации, в которой он бы стал для вас лишним.

Кому малахит подходит по Знаку Зодиака

В малахите есть присутствие всех четырех стихий, поэтому камень подходит всем Знакам Зодиака. Каждому из нас нужна энергетическая поддержка, так что этот универсальный камень должен быть у любого человека.

Больше всего он подходит людям, которые часто испытывают проблемы с недостатком жизненной энергии, сил, хорошего настроения и уверенности. К таким людям можно отнести Раков, Дев, Весов, Рыб. Для них этот камень будет идеальным талисманом на все случаи жизни.

Для всех остальных Знаков Зодиака он не так необходим, но это не значит, что его помощь не требуется. Малахит может понадобиться в любую минуту, так что его полезно носить с собой всегда и везде. Самое приятное, что он отлично сочетается с любым другим камнем, не подавляя его силу и воздействие.