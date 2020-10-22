Мощная денежная практика по фазам Луны

Вадим Карасев

Привлечь деньги можно проверенным способом, взяв в помощники лунную энергетику. Каждая фаза ночного светила станет отличным подспорьем для решения финансовых вопросов. Мощная практика, завязанная на лунные фазы, не даст деньгам пройти мимо.

Люди научились использовать энергетику Луны себе во благо, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют привлечь с ее помощью финансовое благополучие. Благодаря практике, которая завязана на четырех фазах ночного светила, каждый сможет привлечь в свою жизнь процветание. Такой способ отлично подойдет тем, кто стремится стать лучше, добиваться поставленных целей и приумножать свои накопления.

Фазы Луны для привлечения денег

Известно, что у Луны есть 4 фазы, и каждая из них может стать источником сил, если правильно использовать их в своих интересах.

Новолуние — время очищения от негативных программ, когда можно разрушить любые барьеры и расширить денежный канал, чтобы деньги не проходили мимо.

Во время роста ночного светила увеличивают накопления благодаря заговорам и ритуалам. Эта фаза отлично подходит для того, чтобы удвоить и даже утроить свои накопления.

Полнолуние — время для защиты денежных средств и создания амулетов, которые помогают находить двери, которые ведут к богатству.

Во время убывания Луны деньги заговаривают, чтобы не тратить накопления зря, не расставаться с ними из-за влияния мошенников или скачков настроения.

Денежная практика на все фазы Луны

Выбранный отрезок времени разделяют по фазам Луны, выполняя денежную практику, которая поможет решить проблемы, связанные с финансами.

В день Новолуния в горшочек помещают три монеты, а затем медитируют, освобождая сознание от любых барьеров, преград и сомнений.

Во время первых дней роста Луны к первым монетам кладут еще шесть и вновь медитируют, раскрывая денежную чакру, благодаря которой финансовый поток не иссякнет.

В день Полнолуния к монетам добавляют еще 12 и на этот раз берут на вооружение медитацию, которая помогает найти выход из сложной ситуации.

Как только Луна начнет убывать, в горшочек кладут еще 18 монет и медитируют, выстраивая защиту вокруг себя, чтобы никакое зло не могло стать причиной бедности.