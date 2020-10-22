На Чукотке до конца года появятся первые площадки для сдачи нормативов ГТО

Лидия Мартынова

На Чукотке до конца года появятся первые площадки для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела спортивно-массовой работы Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа Анастасию Анкану.

Установка площадок проходит в рамках национального проекта «Демография».

«В 2019 году округ получил первую субсидию в размере почти 4 миллионов рублей из федерального бюджета на установку площадок для сдачи нормативов ГТО в шести муниципальных образованиях полуострова. Они были закуплены и отправлены на Чукотку. До конца года они появятся в Анадыре, Певеке, Эгвекиноте, а также в Анадырском, Провиденском и Билибинском районах. Таких спортивных объектов в округе раньше не было», – сказала Анкана.

По ее словам, все площадки, кроме одной, размещены на улице, заниматься на них сможет любой желающий в удобное время.

Президент России Владимир Путин 6 октября 2015 года подписал Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ».

Закон направлен на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программной и нормативной основы физического воспитания населения, устанавливающей государственные требования к уровню его физической подготовленности.

В рамках комплекса ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с шести лет.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.