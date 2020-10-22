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На Чукотке до конца года появятся первые площадки для сдачи нормативов ГТО

На Чукотке до конца года появятся первые площадки для сдачи нормативов ГТО

На Чукотке до конца года появятся первые площадки для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела спортивно-массовой работы Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа Анастасию Анкану.

Установка площадок проходит в рамках национального проекта «Демография».

«В 2019 году округ получил первую субсидию в размере почти 4 миллионов рублей из федерального бюджета на установку площадок для сдачи нормативов ГТО в шести муниципальных образованиях полуострова. Они были закуплены и отправлены на Чукотку. До конца года они появятся в Анадыре, Певеке, Эгвекиноте, а также в Анадырском, Провиденском и Билибинском районах. Таких спортивных объектов в округе раньше не было», – сказала Анкана.

По ее словам, все площадки, кроме одной, размещены на улице, заниматься на них сможет любой желающий в удобное время.

Президент России Владимир Путин 6 октября 2015 года подписал Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ».

Закон направлен на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программной и нормативной основы физического воспитания населения, устанавливающей государственные требования к уровню его физической подготовленности.

В рамках комплекса ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с шести лет.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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