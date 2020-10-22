На новогодних турах в Карелию туристы смогут сэкономить от 20 до 35%

Алексей Вольцев

Летом 2020 года, несмотря на короткий сезон и ограничения, турпоток в Карелию вырос на 40% по сравнению с сезоном 2019 года. Сохраняется ли высокий спрос на поездки в регион в осенне-зимнем периоде, и сколько стоят туры в Карелию на Новый год, рассказали туроператоры.

ОРГАНИЗОВАННЫЙ СПРОС НА ЛЕТНЮЮ КАРЕЛИЮ ЗАМЕТНО ВЫРОС

По информации туроператоров, Карелия стала одним из хедлайнеров летнего сезона-2020. Так, по оценкам представителей туроператора TUI Россия, рост продаж по направлению в летнем сезоне-2020 составил 219% относительно объемов лета-2019.

Как отмечает генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, с июля по текущий момент продажи туров в Карелию выросли на 60%.

«Карелия – уникальный регион. На относительно небольшой территории есть возможность для разного отдыха. Это отдых на озерах, экскурсионный туризм, активные и экстрим туры, что особенно в тренде у молодежи. Это сплавы, квадроциклы и прочие активности. Если бы не пандемия, то Карелия по итогам всего года показала бы хороший рост. Несмотря на активные продажи во второй части летнего сезона, по году в целом мы имеем снижение на 30%», – говорит он.

В Национальном туроператоре АЛЕАН оценивают рост спроса по Карелии в этом году в 30%, обращая внимание на 25%-ное увеличение интереса туристов к размещению в кемпингах, коттеджах и других объектах неотельного фонда. По информации АЛЕАН, спрос на направление летом был так высок, что дефицит мест размещения впервые наблюдался даже в Петрозаводске.

Уже в первой декаде июля многие объекты Карелии встали на stop sale. Почти 100% загрузка отмечалась все время в Сортавальском районе, точкой притяжения которого стал горный парк «Рускеала»

«Уже в первой декаде июля многие объекты встали на stop sale. Почти 100% загрузка отмечалась все время в Сортавальском районе, точкой притяжения которого стал горный парк «Рускеала», - констатируют в АЛЕАН.

Как добавляет директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова, отдых на карельском направлении оказался особенно востребован в августе. Повышенным спросом пользовались экскурсионные программы и проживание.

В продажах туроператора «Интурист» самым популярным продуктом в Карелии стали экскурсионные туры на 3-5 дней. О стабильном спросе на направление заявили и в ANEXTour.

ТУРПОТОК В КАРЕЛИЮ ЛЕТОМ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 40%

Оценки туроператоров о высоком спросе на туры в Карелию подтверждает и статистика самого региона.

По информации Управлении по туризму республики Карелия, с учетом ограничений по коронавирусу летний туристический сезон в регионе продлился только два месяца – июль и август. За этот период принято 350 тыс. туристов, в то время как по итогам полноценного летнего сезона 2019 года этот показатель составил около 250 тыс. человек (таким образом, рост составил 40%).

С июля по сентябрь 2020 года загрузка коллективных мест размещения в регионе была на уровне 98%, а на 1 сентября почти 100-процентная загрузка зафиксирована в отелях Петрозаводска и Приладожье.

За июль-август 2020 года в Карелии приняли 350 тыс. туристов, в то время как по итогам полноценного летнего сезона 2019 года - около 250 тыс. человек.

Из достопримечательностей наибольшей популярностью у туристов в этом году пользовались горный парк «Рускеала», город Сортавала, музей-заповедник «Кижи», природный заповедник «Кивач» и Петрозаводск, а также водопады Ахинкоски и Белые мосты, которые летом 2020 года посетили более 10 тыс. человек (в 2019 году – около 6 тыс. человек).

Почти в два раза увеличился турпоток и в горный парк «Рускеала»: за июль – август 2020 года там побывали 235 тыс. человек, когда за аналогичный период прошлого года – 137 тыс. человек.

ЖДАТЬ ЛИ ДЕФИЦИТА МЕСТ НА ПИКОВЫЕ ДАТЫ

По данным участником рынка, в осеннем сезоне такого ажиотажа на поездки в Карелию, как было в летние месяцы, не отмечается.

«С сентября спрос уменьшился, но это естественно, так как закончился период отпусков, сократился спрос на экскурсии на продолжительные туры, а вот туры выходного дня остались востребованы», – рассказывает Алена Громова из Coral Travel.

Схожим образом оценивают ситуацию и представители туроператорских компаний «Мультитур» и TUI Россия. По их данным, если до середины октября дефицит мест еще отмечался, то сейчас максимально подтверждаются все заявки на бронирования.

На «высокие» праздничные и выходные дни вполне ожидаемы stop sale, так что с бронированием туров, особенно на новогодний период, лучше поторопиться.

По информации «Интуриста», номера в качественных отелях и на турбазах Карелии сейчас подтверждаются, однако на «высокие» праздничные и выходные дни вполне ожидаемы stop sale, так что с бронированием туров, особенно на новогодний период, лучше поторопиться.

ПРОДАЖАМ ТУРОВ НА НОВЫЙ ГОД ПОМОЖЕТ КЕШБЭК

По информации Сергея Ромашкина, заявки по Карелии на Новый год есть. Однако их в 6 раз меньше, чем было на ту же дату годом ранее.

«Возможно, объемы продаж возрастут в связи с проведением второго этапа акции по возврату туристического кешбэка. Активизации спроса на новогодний период в текущих условиях можно ждать в середине ноября или уже в начале декабря», – считает он. Схожие прогнозы по оживлению продаж у экспертов Coral Travel и TUI Россия.

Полагаем, что за время акции по возврату кешбэка большинство новогодних дат заездов по Карелии будет закрыто

О том, что программа по возврату туристического кешбэка простимулирует спрос, говорят и и в «Интуристе».

«Полагаем, что за время акции по возврату кешбэка большинство новогодних дат заездов по Карелии будет закрыто», – резюмируют специалисты «Интуриста».

СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ В КАРЕЛИЮ НА НОВЫЙ ГОД

Coral Travel: стоимость программ начинается от 14000 руб. на человека и включает проживание, экскурсионную программу, транспортные услуги (без стоимости дороги). В ассортименте туроператора представлено несколько новых программ в Карелию на новогодний период продолжительностью от 3 до 5 дней. Все программы уже доступны для бронирования на сайте туроператора.

«Интурист»: экскурсионный автобусный тур на три дня с отправлением из Санкт-Петербурга обойдется от 14 475 р. на человека при двухместном размещении. В эту стоимость включён переезд на автобусе, услуги гида, проживание в отеле в г. Сортавала (2 ночи) с завтраком; экскурсии, дегустация карельских настоек и бальзамов. До 31.10 действует акция раннего бронирования. С учетом РБ и возврата туристического кешбэка, экономия при покупке новогоднего тура составит до 30-35% от стоимости новогодних программ.

TUI Россия: экскурсионные туры в Карелию с отправлением из Санкт-Петербурга стартуют от 6 218 р. на человека.

Национальный оператор АЛЕАН: для бронирования уже доступна линейка новогодних туров разной продолжительности (от 3 дней2 ночей до недельных туров). Туры участвуют в акции по возврату кешбэка, а значит на поездке в новогоднюю северную сказку можно сэкономить. Так, в новогодние каникулы можно отправиться в двухдневный тур «В гости к карельскому Деду Морозу» (заезды 03-04.01.2021; 07-08.01.2021). Стоимость тура – от 11 900 р. на одного (без стоимости дороги).

«Мультитур»: путешествие в Карелию на Новый год (3 дня/2 ночи, заезд 31 декабря, проживание на завтраках, экскурсионная программа) обойдется от 9 900 р. на одного человека (без стоимости дороги).

«Дельфин»: новогодний тур «Дед Мороз + водопад Кивач!» (3 дня/2 ночи) – от 11 900 р. на одного (без стоимости дороги).