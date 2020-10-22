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«На пенсию в 60 лет»: в Украине изменили требование к покупке стажа

«На пенсию в 60 лет»: в Украине изменили требование к покупке стажа

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В следующем году в Украине увеличивается минимальное требование по стажу для выхода на пенсию еще на 12 месяцев, а также возрастет стоимость покупки «недостающих» месяцев или лет.


Об этом пишет «Обозреватель» со ссылкой на сообщение ПФУ.

«Выйти на пенсию в 60 лет смогут украинцы, которые уже имеют 28 лет стажа. В 2020 году такие требования составляли 27 лет. К 2028 году (последний этап повышения требования) на пенсию смогут выйти в 60 лет те, кто уже имеет стаж 35 лет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что стаж можно будет докупить, но его стоимость увеличится до 31 680 грн (в январе сумма составляла 24 937 грн).

Чтобы восполнить недостающий стаж, эксперты предлагают украинцам несколько вариантов.

Первый — остаться без пенсии, это касается тех, кто не имеет 15 лет стажа.

Второй — выйти на пенсию в 63 года. На сегодняшний день для этого требуют от 17 до 27 лет стажа. А в 2028 году будет требование — от 25 до 35 лет.

Напомним, что в Украине в 2020 г. дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960 г.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава Комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова предложила необычное «ноу-хау» в решении проблемы дефицита Пенсионного фонда: по ее мнению, в Украине необходимо повысить пенсионный возраст, так как в противном случае у граждан к моменту выхода на пенсию не будет требуемого трудового стажа.

Фото: ua-vestnik.com

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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