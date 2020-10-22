Надувные движущиеся фигуры оказались эффективным средством защиты скота от динго

Вадим Карасев

Австралийские ученые из Университета Центрального Квинсленда пришли к выводу, что высокие движущиеся фигуры из надувных труб эффективнее отпугивают диких собак динго от пастбищ, чем звуковые средства.

Фигуры из надувных труб в форме человека, хаотично движущиеся под действием вентилятора, появились в 1996 году. Концепцию придумал тринидадский художник Питер Миншалл, а затем для олимпийских игр в Атланте такие фигуры разрабатывала группа с участием израильского художника Дорона Газита. Фигуры известны под названиями «воздушный человек», «аэромен», AirDancer или Tube Dancer и обычно находят применение в наружной рекламе.

Нападения динго на стада остаются проблемой для скотоводов Австралии, поэтому ученые ищут эффективный ненасильственный способ контроля над хищниками. Специалист по поведению животных Бредли Смит (Bradley Smith) рассказывает, что, услышав громкий звук, динго затаиваются, немного нервничают, но не убегают. Но при виде колыхающейся гигантской человекоподобной фигуры они пускаются в бегство.

Впервые аэроменов для защиты скота применили в американском штате Орегон. После того, как в 2018 году волки съели лам, которых разводил один из местных фермеров, специалист по охране волков Сюзанна Стоун предложила такой способ отпугивания. Она установила возле фермы аэромена высотой шесть метров, затем поставила еще две фигуры у фермы, где разводили коров, и в течение следующего года ни одного нападения волков на домашних животных не произошло. Яркие фигуры с непредсказуемыми движениями действовали на волков пугающе.

Бредли Смит решил перенести опыт Сюзанны Стоун в Австралию. Свои эксперименты Смит проводил в заповеднике. На вершину холма ставили пищевую приманку для динго, но на пути к ней животных встречало препятствие. В качестве препятствия выступали или аудиозаписи выстрелов, или аэромен — четырехметровая фигура из желтой надувной трубы. Ученые прозвали его Фред-Страшила.

Фред-Страшила показал лучший результат: из двенадцати динго, заинтересовавшихся приманкой, он отпугнул девять. Звуки выстрелов напугали лишь одну дикую собаку из двенадцати. По словам Смита, он проведет еще серию исследований, чтобы определить оптимальные условия использования этого средства. Он отмечает, что для постоянного движения надувной фигуры требуется примерно столько же энергии, как для работы посудомоечной машины. Возможно, для отдаленных ферм будет трудной задачей постоянно поддерживать такую мощность.