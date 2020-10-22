Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Надувные движущиеся фигуры оказались эффективным средством защиты скота от динго

Надувные движущиеся фигуры оказались эффективным средством защиты скота от динго

Австралийские ученые из Университета Центрального Квинсленда пришли к выводу, что высокие движущиеся фигуры из надувных труб эффективнее отпугивают диких собак динго от пастбищ, чем звуковые средства.

Фигуры из надувных труб в форме человека, хаотично движущиеся под действием вентилятора, появились в 1996 году. Концепцию придумал тринидадский художник Питер Миншалл, а затем для олимпийских игр в Атланте такие фигуры разрабатывала группа с участием израильского художника Дорона Газита. Фигуры известны под названиями «воздушный человек», «аэромен», AirDancer или Tube Dancer и обычно находят применение в наружной рекламе.

Нападения динго на стада остаются проблемой для скотоводов Австралии, поэтому ученые ищут эффективный ненасильственный способ контроля над хищниками. Специалист по поведению животных Бредли Смит (Bradley Smith) рассказывает, что, услышав громкий звук, динго затаиваются, немного нервничают, но не убегают. Но при виде колыхающейся гигантской человекоподобной фигуры они пускаются в бегство.

Впервые аэроменов для защиты скота применили в американском штате Орегон. После того, как в 2018 году волки съели лам, которых разводил один из местных фермеров, специалист по охране волков Сюзанна Стоун предложила такой способ отпугивания. Она установила возле фермы аэромена высотой шесть метров, затем поставила еще две фигуры у фермы, где разводили коров, и в течение следующего года ни одного нападения волков на домашних животных не произошло. Яркие фигуры с непредсказуемыми движениями действовали на волков пугающе.

Бредли Смит решил перенести опыт Сюзанны Стоун в Австралию. Свои эксперименты Смит проводил в заповеднике. На вершину холма ставили пищевую приманку для динго, но на пути к ней животных встречало препятствие. В качестве препятствия выступали или аудиозаписи выстрелов, или аэромен — четырехметровая фигура из желтой надувной трубы. Ученые прозвали его Фред-Страшила.

Фред-Страшила показал лучший результат: из двенадцати динго, заинтересовавшихся приманкой, он отпугнул девять. Звуки выстрелов напугали лишь одну дикую собаку из двенадцати. По словам Смита, он проведет еще серию исследований, чтобы определить оптимальные условия использования этого средства. Он отмечает, что для постоянного движения надувной фигуры требуется примерно столько же энергии, как для работы посудомоечной машины. Возможно, для отдаленных ферм будет трудной задачей постоянно поддерживать такую мощность.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Во Франции комендантский час может продлиться до конца года
Во Франции комендантский час может продлиться до конца года
Надувные движущиеся фигуры оказались эффективным средством защиты скота от динго
Надувные движущиеся фигуры оказались эффективным средством защиты
Мощная денежная практика по фазам Луны
Мощная денежная практика по фазам Луны
"Повторяют порочную практику". Политолог об обстреле Горловки
"Повторяют порочную практику". Политолог об обстреле Горловки
Ты знал? BLACKPINK раскрыли секрет названия группы
Ты знал? BLACKPINK раскрыли секрет названия группы
Тэхён и Чонгук проигнорировали день рождения Чимина
Тэхён и Чонгук проигнорировали день рождения Чимина
Жительница Екатеринбурга перевела "генералу США" более миллиона рублей
Жительница Екатеринбурга перевела "генералу США" более миллиона рублей
Самые лучшие талисманы для удачных покупок
Самые лучшие талисманы для удачных покупок
Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года
Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года
Госдума поддержала проект о единой минимальной цене на табак
Госдума поддержала проект о единой минимальной цене на табак
Совбез России прогнозирует активизацию террористов из-за Covid-19
Совбез России прогнозирует активизацию террористов из-за Covid-19
Военный эксперт: ситуация для Америки сложилась унизительная
Военный эксперт: ситуация для Америки сложилась унизительная

Топ на сегодня

Вице-президент Турции: Если Баку обратится, пошлём войска в Карабах
Вице-президент Турции: Если Баку обратится, пошлём войска в Карабах
В МИД Армении назвали единственный путь решения Карабахской проблемы
В МИД Армении назвали единственный путь решения Карабахской проблемы
Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
Воронежские аграрии вывели регион в число лидеров в стране
Воронежские аграрии вывели регион в число лидеров в стране
Молдавские НПО должны бороться с «российской пропагандой» — Бухарест
Молдавские НПО должны бороться с «российской пропагандой» — Бухарест

Еще по теме

Динго оказались в Австралии всего 3500 лет назад
Отсутствие на Тасмании динго сослужило плохую службу местным бандикутам
На изолированном острове животные разучились бояться хищников всего за 13 поколений
Борьба с динго вызвала изменение ландшафта на юге Австралии