Наргиз рассказала, как содержала любовницу своего мужа с ребенком

Лидия Мартынова

49-летняя певица Наргиз рассказала о шокирующем случае, произошедшем во время ее проживания с третьим мужем, итальянским певцом Филиппо Бальзано (Filippo Balsano). По словам артистки, роман начинался красиво, иностранец одаривал ее щедрыми подарками и относился очень уважительно.

«Как ухаживал за мной Фил. Он мог прийти ко мне с громадным букетом цветов»,

— призналась Наргиз.

Однако, как это часто бывает, романтика быстро растворилась и начались рутинные будни. После заключения брака пара часто ссорилась, не могла договориться о методах воспитания детей. Но финальной точкой в отношениях с итальянским мачо стало его ужасающее поведение: Филиппо увлекся наркотиками и алкоголем, а затем и вовсе перевез в особняк в Америке, который содержала Наргиз со своих гонораров, любовницу с ребенком.

«Он меня обманул. Рассказал какую-то очень жалобную историю о супругах-друзьях, которым надо было перекантоваться какое-то время у нас. Потом, как оказалось, эта девушка переспала с Филом. У них произошёл конфликт с этим мужем, он чуть ли не с дракой ушёл из этого дома, а девочка с ребёнком остались жить у нас, а я посылала ему деньги»,

— дала комментарий прессе знаменитость.Подпишись на нас в Яндекс Новости