Наталья Подольская и Владимир Пресняков во второй раз стали родителями

Вадим Карасев

В семье 38-летней Натальи Подольской и 52-летнего Владимира Преснякова случилось пополнение — супруги стали родителями во второй раз.

Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо,

— подлилась Подольская с подписчиками в инстаграме, где разместила первое фото с новорожденным сыном.

О том, что певица ждет ребенка, первым в начале августа сообщил Telegram-канал "Только никому". В нем было опубликовано сообщение от сотрудницы одной из подмосковных аптек, которая утверждала, что видела Наталью с уже заметно округлившимся животом.

Вскоре и сама Наталья подтвердила свою беременность. Сначала она опубликовала в инстаграме семейные снимки, на которых не скрывала живот, а еще через несколько дней окончательно развеяла сомнения тех, у кого они еще оставались, опубликовав кадр в купальнике и радостно сообщив, что "Пресняковых должно быть много".









Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном Артемием

Наталья Подольская и Владимир Пресняков женаты уже десять лет и воспитывают пятилетнего сына Артемия. Свое желание завести еще одного ребенка они никогда не скрывали и не раз говорили об этом публично.

У Владимира Преснякова также есть 29-летний сын Никита от Кристины Орбакайте.









Новостью с читателями NEWSTES.RU поделился блогер Riversaid.