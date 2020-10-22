Новосибирский педуниверситет получит субсидию на развитие центра образования на русском языке

Влада Некрасова

Институт филологии, массовой информации и психологии Новосибирского государственного педагогического университета вошел в число победителей грантового конкурса Минпросвещения России. Объем субсидии – 1 100 000 рублей, проект будет реализован уже в 2020 году, сообщает пресс-служба Министерства образования Новосибирской области.

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на развитие русского языка, выделяются в рамках ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование управления системой образования» государственной программы «Развитие образования».

Цель проекта – популяризация и распространение русского языка, а также осуществление деятельности образовательного и просветительского характера в области русского языка, культуры русской речи, русского речевого общения и русской культуры через совершенствование инфраструктуры, используемой для поддержки и продвижения русского языка.

Создание Центра открытого образования на русском языке позволит повысить качество языковой подготовки обучающихся, внедрить новые подходы в обучении, увеличить число иностранных граждан, которые обучаются в российских вузах и владеют русским языком.

Центр открытого образования на русском языке будет решать научные, образовательные, организационно-методические, просветительские и информационные задачи.