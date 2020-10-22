Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Новосибирский педуниверситет получит субсидию на развитие центра образования на русском языке

Новосибирский педуниверситет получит субсидию на развитие центра образования на русском языке

Новосибирский педуниверситет получит субсидию на развитие центра образования на русском языке

Институт филологии, массовой информации и психологии Новосибирского государственного педагогического университета вошел в число победителей грантового конкурса Минпросвещения России. Объем субсидии – 1 100 000 рублей, проект будет реализован уже в 2020 году, сообщает пресс-служба Министерства образования Новосибирской области.

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на развитие русского языка, выделяются в рамках ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование управления системой образования» государственной программы «Развитие образования».

Цель проекта – популяризация и распространение русского языка, а также осуществление деятельности образовательного и просветительского характера в области русского языка, культуры русской речи, русского речевого общения и русской культуры через совершенствование инфраструктуры, используемой для поддержки и продвижения русского языка.

Создание Центра открытого образования на русском языке позволит повысить качество языковой подготовки обучающихся, внедрить новые подходы в обучении, увеличить число иностранных граждан, которые обучаются в российских вузах и владеют русским языком. 

Центр открытого образования на русском языке будет решать научные, образовательные, организационно-методические, просветительские и информационные задачи.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Малахит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Малахит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Новосибирский педуниверситет получит субсидию на развитие центра образования на русском языке
Новосибирский педуниверситет получит субсидию на развитие центра
Школьники и студенты Волгоградской области удостоены именных стипендий
Школьники и студенты Волгоградской области удостоены именных стипендий
В Ставрополье планируют направить более 1,4 млрд рублей на обеспечение школьников горячим питанием в 2021 году
В Ставрополье планируют направить более 1,4 млрд рублей на
Это слишком горячо! Новое видео Чонгука с хвостиком
Это слишком горячо! Новое видео Чонгука с хвостиком
10 лет Собянина. Что за это время построено в Москве
10 лет Собянина. Что за это время построено в Москве
"Сдал с потрохами": украинский политик жестко раскритиковал Зеленского
"Сдал с потрохами": украинский политик жестко раскритиковал Зеленского
СМИ узнали, Ева Лонгория снимется в фильме Тимура Бекмамбетова
СМИ узнали, Ева Лонгория снимется в фильме Тимура Бекмамбетова
У офиса «Грузинской мечты» в Дманиси произошла перестрелка, есть раненые
У офиса «Грузинской мечты» в Дманиси произошла перестрелка, есть
Корабль "Союз МС-16" с возвращающимся на Землю экипажем покинул МКС
Корабль "Союз МС-16" с возвращающимся на Землю экипажем покинул МКС
Помпео: Будем считать, что Москва дала согласие на продление СНВ-3
Помпео: Будем считать, что Москва дала согласие на продление СНВ-3
Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах

Топ на сегодня

В Казахстане парламентские выборы состоятся 10 января
В Казахстане парламентские выборы состоятся 10 января
В МЧС рассказали, как безопасно сделать селфи
В МЧС рассказали, как безопасно сделать селфи
Роман Эммы и Горацио, разбитый Трафальгаром
Роман Эммы и Горацио, разбитый Трафальгаром
В Алтайском крае откроется новый региональный центр развития одаренных детей, аналогичный «Сириусу» в Сочи
В Алтайском крае откроется новый региональный центр развития
Глава МИД Армении приехал в Москву
Глава МИД Армении приехал в Москву

Еще по теме

Почти 7,5 млрд рублей выделят на популяризацию русского языка в мире
Учитель из Башкирии победил в конкурсе «Лучшие педагогические практики преподавания родных языков народов России»
Россия и Узбекистан развивают сотрудничество в области преподавания русского языка и предметов на русском языке
Эксперт Даниил Александров: Подтверждать знание русского языка иностранным студентам нужно не везде