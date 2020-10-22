Новый Год 2021 на Мальдивах: мастер-класс от Coral Travel

Анастасия Иванова

Для того, чтобы правильно выбрать новогодний тур на Мальдивы, нужно учесть множество важных деталей. Специалисты ведущего туроператора по мальдивскому направлению – Coral Travel – подготовили для вас мастер-класс по новогодним путешествиям на Мальдивские острова и ТОП-лист отелей.

В нашем мастер-классе, который пригодится и турагентам, и самим туристам, мы разберем:

- Почему именно Мальдивы стоит выбрать в качестве новогоднего направления. Что такое Новый год на Мальдивах?

- Какие рекомендованные Coral Travel отели Мальдивских островов обеспечат самые яркие эмоции во время новогоднего путешествия

- Сколько стоят такие туры?

- Как удобнее всего лететь в новогодний тур на Мальдивы

- Что необходимо знать о правилах въезда на Мальдивы с учетом нынешних реалий.

ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД НА МАЛЬДИВАХ? СКОЛЬКО СТОИТ ТАКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ В 2020 ГОДУ?

Мальдивы в этом году – пожалуй, единственное доступное россиянам экзотическое направление для отдыха класса «люкс». А кому не хочется встретить Новый Год именно в окружении экзотической природы и с идеальным сервисом?

Незабываемые закаты, шампанское на пляже, выбор ресторанов и баров на любой вкус: на суше, над водой, под водой для самого взыскательного клиента – все это приправить блюдами от знаменитых шеф-поваров и специальной праздничной программой – рецепт идеального Нового Года в тропическом раю – на Мальдивских островах.

Празднование Нового года на Мальдивах запомнится надолго. Многие отели очень стараются сделать интересную программу для своих гостей. Как правило, праздничные мероприятия стартуют еще с 20х чисел декабря и продолжаются вплоть до начала января Они включают различные мастер-классы, игры, а также праздничные вечеринки и ужины.

За неделю до новогодней ночи уже все отели Мальдив погружаются в волшебную атмосферу. Гостей ждет и традиционный поздний завтрак в день Рождества, и богатые праздничные столы всю неделю до Нового Года: шедевры искусных поваров станут настоящим наслаждением для ваших вкусовых рецепторов.

А еще в канун Нового Года с визитом на курорты Мальдивских островов прибывает Санта Клаус, который привозит всем маленьким гостям и взрослым восхитительные угощения, а рождественские мелодии и тематические развлечения будут дополнять праздничное настроение. Фото с Санта-Клаусом на фоне тропической природы – must have для всех гостей Мальдив в это время года.

31 декабря отели приглашают гостей на праздничный ужин и шоу-программу. После обратного отсчета, как пробьют куранты, празднование, как правило, продолжается уже на пляже – здесь всех ждут салют, зажигательные и красивые ритмы «боду беру», файер-шоу, танцы и другие развлечения.

Некоторые отели Мальдив не выставляют стоимость праздничного ужина как доплату, а уже закладывают в стоимость номера при бронировании HB, FB, AI.Но при бронировании многих отелей вы все-таки столкнетесь с обязательной доплатой – от 200-300 USD с человека и выше, в зависимости, в том числе, и от категории отеля.

Как правило, если гости бронируют размещение на «все включено», то во время новогоднего ужина будут предлагаться напитки, которые включены в концепцию. При размещении на BB, HB, FB напитки будут за дополнительную плату, однако в конкретных отелях праздничный сервис может отличаться (поэтому стоит уточнить это до бронирования).

Почему стоит приобрести новогодний тур на Мальдивы именно сейчас, осенью? Конечно, это прежде всего привлекательная цена – на «горящие туры» в 2020 году точно не стоит рассчитывать.

При бронировании в октябре цена новогоднего тура на Мальдивы на двоих у Coral Travel начинается от 201 682 р. / чел. (за тур 7 ночей в отеле 4* с питанием «все включено» в ½ DBL).

Сейчас у Coral Travel действует ряд специальных предложений от партнеров при бронировании новогоднего путешествия на Мальдивы до конца октября, а именно снижение цены до*:

20% на проживание при бронировании Kudadoo Private Island30% на проживание при бронировании Lux North Male Atoll40% на проживание в отеле Niyama Private Island

Множество других спецпредложений по Мальдивам опубликованы также на сайте www.coral.ru.

*условия могут меняться

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОТЕЛИ МАЛЬДИВСКИХ ОСТРОВОВ ДЛЯ ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА И ЦЕНЫ НА ТУРЫ

Специалисты Coral Travel выбрали ТОП отелей Мальдив с самыми лучшими условиями для проведения новогодних каникул. Многие отели со дня на день закончат подготовку программ ко встрече 2021 года.

Обратите внимание: каждое название отеля – это гиперссылка. Кликнув на нее, вы откроете полное описание отеля с его фотогалереей и детальными характеристиками.

Важно: наш список включает как роскошные отели Deluxe, так и более демократичные по цене качественные «четверки».

NIYAMA PRIVATE ISLANDS MALDIVES 5* DELUXE

Особенности отеля: для искушенных туристов. Отель расположен на двух островах Мальдивского архипелага ― Play и Chill, соединенных мостом. Виллы на острове Play — идеальное место для активных молодоженов и семейных пар. Искателям спокойного отдыха рекомендуем виллы острова Chill — это рай для SPA-процедур. Огромный выбор ресторанов и баров в джунглях, на пляже и даже под водой. Здесь отличная кухня, а из собственных вилл открывается вид на бескрайний океан

Система питания: BB, HB, FBПраздничная программам в этом году: традиционная Рождественская ярмарка для всей семьи, новогодний Гала-ужин с видом на огромную звездную галактику, потрясающий фейерверк и танцы на пляже до восхода солнца.Цена новогоднего тура: от 1 529 211 р. на двоих с вылетом 25.12.2020 на 8/7 н.

KUDADOO PRIVATE ISLAND 5*

Особенности отеля: для самых искушенных туристов, ценящих роскошь и изящество. Отель, спроектированный Юджи Ямазаки задуман как «храм спокойствия» с философией переосмысленной свободы – когда у гостей есть возможность получить что угодно, когда угодно и где угодно во время своего отдыха.

Система питания: All InclusiveПраздничная программам в этом году: по предварительной информации гостей ждет мини-путешествие по острову. Вечер начнется с особенных закусок и вин в сырной и винной комнате в The Retreat, планируется круиз на закате на новой роскошной яхте отеля. После чего гостям будут предложены основные блюда в самом большом панорамном подводном ресторане в мире - 5.8, который находится в сестринском отеле Hurawalhi. И это только часть всей обширной программы.Цена новогоднего тура: от 3 197 996 р. на двоих с вылетом с вылетом 25.12.2020 на 8/7 н.

OUTRIGGER KONOTTA MALDIVES RESORT 5*

Особенности отеля: рай для тех, кто ищет спокойный уединённый отдых: отель расположен острове, утопающем в зелени. Особого внимания заслуживают 2-х уровневые пляжные виллы с зоной отдыха на 2-м уровне. Любители снорклинга и дайвинга по достоинству оценят домашний риф, а экскурсия на полуподводной субмарине позволит маленьким гостям познакомиться с подводной красотой Индийского океана. Подойдет для отдыха пар, а также с детьми постарше ввиду продолжительного трансфера.

Система питания: BB, HB, FB, All, All Inclusive PlusЦена новогоднего тура: от 965 842р. на двоих с вылетом 25.12.2020 на 8/7 н.

LUX* NORTH MALE ATOLL 5*

Особенности отеля: просторные виллы с зоной отдыха на крыше, минимальная категория виллы состоит из ....

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