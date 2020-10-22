Образовательные центры «Точка роста» появятся в 20 тыс. российских школ

Влада Некрасова

Образовательные центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые создаются в России по нацпроекту «Образование», появятся на базе 20 тысяч российских школ, сообщает ТАСС.

«У нас в стране сегодня более 100 детских технопарков. Мы недавно открыли так называемые «Точки роста» – почти 3 тысячи… и через некоторое время «Точки роста» будут в 20 тысячах школ», – заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Он обратил внимание на то, что недостаточно поставить школам новое оборудование, нужно научить обращаться с ним как учеников, так и самих преподавателей.

«С VR-оборудованием не все так просто, потому что если мы возьмем эти VR-очки и принесем их в пятый класс в любой школе и начнем пытаться чему-то детей учить, то потратим, наверное, целый урок на то, что для детей это будет интересно. Они будут мерить, пробовать. А в итоге урока и не получится», – отметил Глушко.

Центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» создаются в России в рамках федерального проекта «Современная школа нацпроекта «Образование». Они функционируют как структурные подразделения школ, расположенных в сельской местности и малых городах. Центры формируют современные компетенции и навыки у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». В «Точках роста» школьники работают на современных компьютерах, 3D-принтерах, управляют квадрокоптерами.