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Окружной суд Киева просят запретить Зеленскому проводить опрос 25 октября

Окружной суд Киева просят запретить Зеленскому проводить опрос 25 октября
Окружной административный суд Киева просят признать противоправным планы президента Владимира Зеленского провести всенародный опрос общественного мнения 25 октября 2020 на избирательных участках.

С иском обратился житель Ивано-Франковской области.

Среди других требований - обязать Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках 25 октября 2020.
Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса по поводу 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.

5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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