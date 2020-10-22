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Папа римский Франциск призвал узаконить однополые браки

Папа римский Франциск призвал узаконить однополые браки

Материал предназначен для лиц, достигших 18 лет

Сегодня, 21 октября, на Римском кинофестивале состоялась премьера документального фильма о папе римском "Франческо". В нем много сюжетов, посвященных теме ЛГБТК. В частности, он призвал принять законы, разрешающие союзы между людьми одного пола. В интервью для документального фильма он сказал, что однополые пары должны быть "защищены законом".

Гомосексуалы имеют право быть частью семьи. Они дети Бога и имеют право на семью. Никто не должен быть из-за этого изгнан или несчастен,

— впервые высказал свое мнение по этому вопросу Франциск.


Ранее Франциск заявлял, что преследования в современном мире евреев, цыган и представителей ЛГБТК-сообщества напоминают ему времена Адольфа Гитлера. Примечательно, что такие взгляды были у него не всегда. Десять лет назад, когда он еще служил епископом в Буэнос-Айресе (Аргентина), он выступал против легализации однополых союзов. Аналогичной остается и официальная позиция Ватикана.

В России однополые браки запрещены (в конституции четко прописано, что брак — это союз мужчины и женщины). Более того, на днях президент внес в Госдуму законопроект, запрещающий регистрацию в России однополых браков, заключенных за рубежом. Ранее российские МФЦ иногда регистрировали такие браки на территории страны.


Один из самых громких случаев произошел в январе 2018 года. Тогда Евгений Войцеховский и Павел Стоцко сообщили, что их брак, заключенный в Дании, подтвердили в столичном МФЦ. Однако после этого заявления на них завели административное дело, и мужчинам пришлось покинуть страну. КоАП РФ запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.



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По материалам: spletnik.ru

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