Папа римский Франциск призвал узаконить однополые браки

Вадим Карасев

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Сегодня, 21 октября, на Римском кинофестивале состоялась премьера документального фильма о папе римском "Франческо". В нем много сюжетов, посвященных теме ЛГБТК. В частности, он призвал принять законы, разрешающие союзы между людьми одного пола. В интервью для документального фильма он сказал, что однополые пары должны быть "защищены законом".

Гомосексуалы имеют право быть частью семьи. Они дети Бога и имеют право на семью. Никто не должен быть из-за этого изгнан или несчастен,

— впервые высказал свое мнение по этому вопросу Франциск.





Ранее Франциск заявлял, что преследования в современном мире евреев, цыган и представителей ЛГБТК-сообщества напоминают ему времена Адольфа Гитлера. Примечательно, что такие взгляды были у него не всегда. Десять лет назад, когда он еще служил епископом в Буэнос-Айресе (Аргентина), он выступал против легализации однополых союзов. Аналогичной остается и официальная позиция Ватикана.

В России однополые браки запрещены (в конституции четко прописано, что брак — это союз мужчины и женщины). Более того, на днях президент внес в Госдуму законопроект, запрещающий регистрацию в России однополых браков, заключенных за рубежом. Ранее российские МФЦ иногда регистрировали такие браки на территории страны.





Один из самых громких случаев произошел в январе 2018 года. Тогда Евгений Войцеховский и Павел Стоцко сообщили, что их брак, заключенный в Дании, подтвердили в столичном МФЦ. Однако после этого заявления на них завели административное дело, и мужчинам пришлось покинуть страну. КоАП РФ запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.







