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Партия «За майбутнє» передала президенту подписи за отставку Степанова

Партия «За майбутнє» передала президенту подписи за отставку Степанова

Женское движение политической партии «За майбутнє» передало в Офис президента Украины полмиллиона подписей за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.


Как отмечают в партии, сегодня страна до сих пор не готова к эпидемии коронавируса, несмотря на рекордные средства, выделенные в ковидный фонд, а также то, что с начала эпидемии уже прошло полгода. В политсиле считают, что непосредственная вина за провал лежит на министре Степанове.

Несмотря на то, что парламентским монобольшинством фактически руководят из Офиса президента, политсила обратилась непосредственно к Зеленскому.

«Господин президент, помните, что на вас — самая большая ответственность. Потому что „степановы“ приходят и уходят, а глава государства отвечает перед своим народом и перед будущими поколениями. Мы хотим, чтобы вы определились, с кем вы: с Украиной или с министром Степановим? Если с Украиной, то уже сегодня-завтра этот министр должен уйти в отставку», — заявила во время передачи подписей лидер Женского движения партии «За майбутнє» Ирина Суслова.

На проходной ОП были вынуждены официально принять обращение и подписи. Теперь в партии считают, что президент обязан на них отреагировать. на

Передать полмиллиона подписей в ОП пообещал 20 октября лидер партии Игорь Палица.

«Мы должны делать выводы по правительству, и по Минздраву. Наша партия собрала полмиллиона подписей за отставку по Степанова», — заявил он с парламентской трибуны.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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