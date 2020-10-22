Павел Воля на коленях вымаливает прощение у Ляйсан после «измены» с эскортницей

Влада Некрасова

Резидент «Comedy Club» Павел Воля, которого недавно захейтили в социальных сетях из-за «измены любимой жене и двуличности», решил исправить ситуацию и публично подарил своей супруге огромный букет цветов. Однако, причиной тому стала вовсе не измена, а Vogue-концерт, в котором Ляйсан Утяшева приняла участие и продемонстрировала чудеса акробатики.

После окончания выступления девушки на «BOLERO» Павел выбежал на сцену с внушительным букетом прекрасных роз, встал на колено и вручил их артистке. Красивый жест растрогал ее до слез.

«Я вас всех так люблю! Обожаю! Муж мой, я тебя люблю»,

— выкрикнула со сцены гимнастка.

Но не все отнеслись к этому подарку положительно. Многие юзеры интернета ехидно подметили, что щедрый презент юморист сделал только после того, как его уличили в «измене», если ее таковой можно назвать.

«Сами сторисы постят счастливые, куда ж без этого, а сами то наверное переругались уже и Ляйсан его чемодан за дверь выставила, вот и засуетился!»

— обвиняет Павла женщина в Instagram.Подпишись на нас в Яндекс Новости