Павел Воля попросил прощения у Ляйсан Утяшевой

Лидия Мартынова

На прошлой неделе в сети появилась информация, что известный комик Павел Воля провел свой вечер в ресторане с молодой незнакомкой. Слухи появились после фотографии Дарьи Ивановой в Instagram. На вопросы журналистов девушка ответила, что они с подругой познакомились с Павлом, подсели к нему за столик и провели с ним вечер. Пользователи социальных сетей предположили, что Воля изменяет своей жене Ляйсан Утяшевой, с которой находится в браке уже восемь лет.

До недавнего времени возлюбленные никак не комментировали слухи о неверности. Однако два дня назад Павел Воля публично признался Ляйсан в любви. На концерт «Болеро», который состоялся в Питере 19 октября, артист встал на колено и подарил огромный букет красных роз Утяшевой.

Многие решили, что именно таким образом Воля решил извиниться з свою измену.

«Конечно, играет на публику, раз его поймали с двумя эскортницами. Теперь извиняется», «Неплохая попытка загладить свою вину», «Изменил, купил цветы… У мужиков так все просто»,

— комментируют поступок в сети. Подпишись на нас в Яндекс Новости