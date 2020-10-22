Павел Воля попросил прощения у Ляйсан Утяшевой
На прошлой неделе в сети появилась информация, что известный комик Павел Воля провел свой вечер в ресторане с молодой незнакомкой. Слухи появились после фотографии Дарьи Ивановой в Instagram. На вопросы журналистов девушка ответила, что они с подругой познакомились с Павлом, подсели к нему за столик и провели с ним вечер. Пользователи социальных сетей предположили, что Воля изменяет своей жене Ляйсан Утяшевой, с которой находится в браке уже восемь лет.
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Небо. Самолёт. Девушка. @pavelvolyaofficial в бадлоне🤪 и нереальное послевкусие от выступления в Питере...люблю вас 🤫🖤 Москва, встречай @s7airlines ! ⠀ Перелеты для меня - всегда путешествия.... и неважно в какую точку летишь💚 Сибирь, Алтай, Крым, Сочи, Карачаево-Черкессия, Сахалин, Камчатка и много других невероятных мест России по хэштегу #соавторыS7 от тех, кто этим летом путешествовал и запечатлевал красоту😍 Поддержим ребят лайками, которые поддержали Россию этим летом 🇷🇺 💪🏻 А лучшие фотографии ищите на афишах в центре Москвы и аэропорту Домодедово! ⠀ Кто где был этим летом? Делитесь в комментариях👇🏻#займисьсчастьем
До недавнего времени возлюбленные никак не комментировали слухи о неверности. Однако два дня назад Павел Воля публично признался Ляйсан в любви. На концерт «Болеро», который состоялся в Питере 19 октября, артист встал на колено и подарил огромный букет красных роз Утяшевой.
Многие решили, что именно таким образом Воля решил извиниться з свою измену.
«Конечно, играет на публику, раз его поймали с двумя эскортницами. Теперь извиняется», «Неплохая попытка загладить свою вину», «Изменил, купил цветы… У мужиков так все просто»,— комментируют поступок в сети. Подпишись на нас в Яндекс Новости