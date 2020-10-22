Пентагон задействует искусственный интеллект для вычисления городских угроз

Вадим Карасев

Соединенные Штаты начнут применять искусственный интеллект для предсказания возможных угроз как для США, так и для государств-союзников. В качестве исходных данных будут применяться съемки с беспилотных летательных аппаратов и камер наблюдения.

В рамках инициативы управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) будет создан набор сценариев, который позволит вычислять потенциальные угрозы – такие, как разжигание беспорядков, перевозка оружия, организация засад, установка взрывных устройств. Видеоинформация будет анализироваться в автоматическом режиме, полученные сведения передадут людям для ручной обработки, поясняет RT.

По словам чиновников Минобороны США, у ведомства ограничены ресурсы для сбора разведданных, однако ИИ может быть чрезвычайно эффективным в городских условия. На каждую одобренную инициативу в рамках этого проекта на начальном этапе выделят по миллиону долларов.

Как сообщал Ruposters, американская армия в начале следующего года намерена провести испытания 155-милиметровой самоходной артиллерийской установки Archer, разработанной и произведенной в Швеции. Это орудие может пригодиться в предполагаемом конфликте с Россией.