Певица Нюша ждёт второго ребёнка

Лидия Мартынова

В Instagram обсуждают странную публикацию певицы, на которой Нюша прикрывает заметно округлившейся животик. Пускай Нюша и оделась во всё чёрное, тем не менее, скрыть формы не получилось. На снимке отчётливо видно, как выделяется «интересное положение» артистки.

«Мне одной показалось что она беременна»

«Походу да она снова беременна»

«Беремяшка, второй малыш не подходе»

Теперь понятно, почему певица так неожиданно выпустила студийный альбом, чтобы снова уйти в декрет на долгих три года.

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