По приказу Rand: В Киеве белорусов травят за пикет у посольства США
В украинских СМИ идет травля в отношении членов белорусской общины «Сябры Волыни», которые 17 октября провели пикет у посольства США в Киеве, требуя от американцев прекратить поддержку Беломайдана. Тогда манифестанты заявили, что беспорядки, во главе которых стоит Светлана Тихановская, тайно курируются Rand Corporation — теневой структурой Госдепа.
Спустя сутки в прозападных и националистических украинских СМИ, а также на польском ТВ-канале «Белсат» развернулась травля противников Беломайдана. Они были объявлены «сепаратистами», а также «агентами Кремля» на основании того, что часть пикетчиков состоит также в «Русской общине Волыни». «Разоблачение» тиражировалось со ссылкой на Александра Данилюка, руководителя грантоедской общественной организации «Общее дело» («Спiльна справа»). Это — довольно примечательный персонаж, любящий позировать на фоне флага США.
В 2014 году Данилюк курировал захват здания Минюста Украины во время Евромайдана. А вскоре после государственного переворота любитель всего американского получил советничью должность при Минобороны — напомним, что как раз на этот период приходилась подготовка к началу кровавой операции против Донбасса.
Работающий в Донецке военкор Андрей Бабицкий считает, что переполох, разразившийся в прозападном лагере после пикета посольства США, — вполне объясним.
Нервная синхронная реакция на пикет прозападных сил на Украине и в Белоруссии является доказательством того, что претензии к американцам и их структуре Rand справедливы, отмечает в своем блоге директор Института миротворческих инициатив политолог Денис Денисов.
Сами «Сябры Волыни» считают, что разразившийся скандал — свидетельство того, что пикетчики ударили точно в цель — «под дых» организаторам Беломайдана — посольству США и Rand Corporation. Об этом говорится в специальном заявлении, которое записали представители белорусской общины.