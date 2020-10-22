По приказу Rand: В Киеве белорусов травят за пикет у посольства США

Анастасия Иванова

В украинских СМИ идет травля в отношении членов белорусской общины «Сябры Волыни», которые 17 октября провели пикет у посольства США в Киеве, требуя от американцев прекратить поддержку Беломайдана. Тогда манифестанты заявили, что беспорядки, во главе которых стоит Светлана Тихановская, тайно курируются Rand Corporation — теневой структурой Госдепа.





Спустя сутки в прозападных и националистических украинских СМИ, а также на польском ТВ-канале «Белсат» развернулась травля противников Беломайдана. Они были объявлены «сепаратистами», а также «агентами Кремля» на основании того, что часть пикетчиков состоит также в «Русской общине Волыни». «Разоблачение» тиражировалось со ссылкой на Александра Данилюка, руководителя грантоедской общественной организации «Общее дело» («Спiльна справа»). Это — довольно примечательный персонаж, любящий позировать на фоне флага США.

В 2014 году Данилюк курировал захват здания Минюста Украины во время Евромайдана. А вскоре после государственного переворота любитель всего американского получил советничью должность при Минобороны — напомним, что как раз на этот период приходилась подготовка к началу кровавой операции против Донбасса.

Работающий в Донецке военкор Андрей Бабицкий считает, что переполох, разразившийся в прозападном лагере после пикета посольства США, — вполне объясним.

«Ничего подобного в течение многих лет в Киеве не было. То есть, осмелились поднять голову сторонники Лукашенко, которые сейчас воспринимаются как сторонники союза Белоруссии и России (после того, как стали восстанавливаться отношения Минска и Москвы). Я понимаю их возмущение, событие абсолютно неординарное и, на самом деле, для Украины, где политическую повестку в своих руках удерживают националисты, любые, даже косвенно прорусские акции абсолютно неприемлемы», — сказал Бабицкий.

Нервная синхронная реакция на пикет прозападных сил на Украине и в Белоруссии является доказательством того, что претензии к американцам и их структуре Rand справедливы, отмечает в своем блоге директор Института миротворческих инициатив политолог Денис Денисов.

«Стоило ребятам актуализировать вопрос, связанный с ролью корпорации Rand в событиях в Беларуси, как молниеносно „самые правдивые“ и „совсем не грантоедские“ СМИ Украины и так называемой „белорусской оппозиции“ организовали системную травлю участников акции. Думаю, все закономерно, ребята попали в яблочко… и, конечно, Rand „совсем не при чем“ относительно Беларуси», — отмечает Денисов.





Сами «Сябры Волыни» считают, что разразившийся скандал — свидетельство того, что пикетчики ударили точно в цель — «под дых» организаторам Беломайдана — посольству США и Rand Corporation. Об этом говорится в специальном заявлении, которое записали представители белорусской общины.





«Корпорация Rand, Госдеп США хотят ввергнуть нашу страну в гражданское противостояние. Мы этого не дадим сделать! Мы провели пикет у посольства США. И сразу начались проблемы у членов нашей общины — начали блокировать страницы в Facebook — мы связываем это с позицией по корпорации Rand. Такая же нездоровая реакция со стороны украинских националистов. Выступил пан Данилюк из организации „Спiльна справа“ — это грантоед. Они зашевелились против нас. Это означает, что мы ударили под дых этой грантоедовской братии. Этим проплаченным врагам — врагам и Украины, и Белоруссии. Что такое корпорация Rand? Это война, это горе. Война на Донбассе — это тоже корпорация Rand. Попытка переворота в Белоруссии — это тоже корпорация Rand, которая является спонсором цветных революций и мирового терроризма. Мы будем бороться и не отступим. Белорусы Украины будут поддерживать свою историческую Родину», — заявили представители общины в опубликованном видеообращении.



