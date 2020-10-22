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Помпео: Будем считать, что Москва дала согласие на продление СНВ-3

Помпео: Будем считать, что Москва дала согласие на продление СНВ-3

В Вашингтоне уверены, что Москва дала принципиальное согласие на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом сегодня, 21 октября, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Россия дала принципиальное согласие заморозить все свои ядерные боеголовки, мы очень рады этому, — сказал глава американской дипломатии. — Продление этого соглашения было бы историческим».

Следует отметить, что из Москвы пока не прозвучало никаких новых официальных заявлений. 16 октября президент РФ Владимир Путин действительно предложил продлить СНВ-3 как минимум на год — без дополнительных условий. По его мнению, полученное при этом время дает возможность провести содержательные переговоры. Однако помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен сразу же охарактеризовал предложение Москвы как провальное.

Как сообщало ИА Newstes , ранее МИД РФ распространил заявление, в котором говорится, что Москва так и не получила официального ответа от Вашингтона на ноту от 16 октября. 20 октября руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус внезапно объявила, что Соединенные Штаты готовы немедленно провести встречу с Россией и финализировать соглашение по продлению СНВ-3.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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