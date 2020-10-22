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При увольнении по негативным статьям военных обяжут вернуть средства за обучение

При увольнении по негативным статьям военных обяжут вернуть средства за обучение

Кабмин предлагает расширить перечень оснований досрочного увольнения военнослужащих-контрактников со службы по негативным основаниям. При этом их обяжут вернуть средства, затраченные государством на подготовку. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 22 октября.

На сегодняшний день военные, которых исключили из образовательных учреждений за неуспеваемость или нарушение дисциплины, обязаны возместить государству затраты на военную и специальную подготовку. Такая норма закреплена в действующем законодательстве. То же касается и граждан, которые окончили обучение, но отказались заключать контракт на службу, или уволившихся раньше срока.  

Перечень оснований досрочного увольнения военнослужащего с военной службы по «негативным» основаниям, при этом, не является исчерпывающим. В частности, если военнослужащий увольняется по другим причинам, он не обязан возмещать средства федерального бюджета, затраченные на его военную или специальную подготовку, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Что может привести к излишним тратам бюджетных денег.

Поэтому авторы законопроекта предлагают создать новый перечень оснований для увольнения при обязательном возмещении затрат. Существующий документ хотят дополнить пунктами “в связи с утратой доверия к военнослужащему со стороны должностного лица, имеющего право принимать решение о его увольнении”, “в связи с лишением военнослужащего допуска к государственной тайне за нарушение закона и в связи с нарушением запретов, ограничений и обязанностей, связанных с прохождением военной службы”. А также “в связи с утратой доверия к военнослужащему, являющемуся командиром со стороны должностного лица, имеющего право принимать решение о его увольнении”.

Военнослужащий должен будет вернуть государству деньги за обучение также, если его уволили из-за несоответствия требованиям, неисполнение обязанностей или нарушение запретов, установленных в законодательстве. А также в связи с отказом проходить тест на наркотики или совершением административного правонарушения, связанного с их употреблением.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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