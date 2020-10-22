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Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах

Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что если Турция направит войска в Нагорный Карабах по просьбе Азербайджана, карабахский конфликт только усилится, мирный сценарий будет исключен.

В среду вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что его страна направит войска в Нагорный Карабах, если от Азербайджана поступит такая просьба.

"Вице-президент Турции Октай подтвердил готовность отправить турецкие войска в Карабах в случае просьбы Баку. Турецкие военные в Карабахе? Это привело бы к расширению и интернационализации конфликта и исключило бы мирный сценарий. Не говоря уже о возрождении призраков прошлого", - написал Пушков в Twitter.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.


Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
# Политика
По материалам: ria.ru

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