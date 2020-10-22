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Путин: Формат «ШОС+» востребован и перспективен для межпартийного диалога

Путин: Формат «ШОС+» востребован и перспективен для межпартийного диалога

Президент России Владимир Путин назвал формат «ШОС+» полезным, поскольку РФ выступает за развитие всестороннего сотрудничества между странами объединения.

«Укрепление отношений с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является одним из стратегических приоритетов российской внешней политики. РФ выступает за наращивание всего комплекса многоплановых связей в рамках ШОС, а также за углубление взаимодействия с другими членами международного сообщества», — говорится в приветствии Путина, которое зачитал сегодня, 22 октября, председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов на форуме «ШОС +» — «Экономика для людей».

Глава государства отметил, что считает «проект ШОС+, предложенный партией „Единая Россия“, весьма востребованным».

«Важно, что эта инициатива получила широкую поддержку со стороны представителей политических партий и парламентских фракций, общественных деятелей, предпринимателей не только из стран ШОС, но из многих других государств», — указал он.

По его словам, тема первого форума — «Экономика для людей» — несомненно, актуальна.

«Вам предстоит обсудить ключевые вопросы экономического и социального сотрудничества, наладить обмен передовым опытом работы по укреплению институтов парламентаризма», — подчеркнул президент.

Он призвал уделить отдельное внимание проблематике повышения уровня и качества жизни людей, развитию системы здравоохранения — с особым упором на координацию международных усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Рассчитываю, что проект ШОС+ станет значимым и перспективным направлением межпартийного диалога, а идеи и инициативы, выдвинутые в ходе ваших конструктивных дискуссий, получат практическую реализацию — на благо наших стран и народов», — резюмировал Путин.

ИА Newstes добавляет: тема форума «ШОС +» — «Экономика для людей», он проходит 22 и 23 октября на площадке «Единой России». Участие в его работе принимают представители политических партий из стран Шанхайской организации сотрудничества и других государств. В ходе работы будет создана межпартийная международная экспертная группа. Как ранее сообщал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, она станет работать на постоянной основе, а ее задача — «исследовать самые важные вызовы», стоящие не только перед Шанхайской организацией сотрудничества, но и перед миром в целом.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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