Путин: Формат «ШОС+» востребован и перспективен для межпартийного диалога
Президент России Владимир Путин назвал формат «ШОС+» полезным, поскольку РФ выступает за развитие всестороннего сотрудничества между странами объединения.
Глава государства отметил, что считает «проект ШОС+, предложенный партией „Единая Россия“, весьма востребованным».
По его словам, тема первого форума — «Экономика для людей» — несомненно, актуальна.
Он призвал уделить отдельное внимание проблематике повышения уровня и качества жизни людей, развитию системы здравоохранения — с особым упором на координацию международных усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией.
ИА Newstes добавляет: тема форума «ШОС +» — «Экономика для людей», он проходит 22 и 23 октября на площадке «Единой России». Участие в его работе принимают представители политических партий из стран Шанхайской организации сотрудничества и других государств. В ходе работы будет создана межпартийная международная экспертная группа. Как ранее сообщал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, она станет работать на постоянной основе, а ее задача — «исследовать самые важные вызовы», стоящие не только перед Шанхайской организацией сотрудничества, но и перед миром в целом.