Путин не проводил отдельных встреч с Володиным и Чубайсом

Лидия Мартынова

В Кремле не подтверждают, что президент РФ Владимир Путин провел отдельные встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем правления "Роснано" Анатолием Чубайсом, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, был ли у президента разговор с Чубайсом о возможной отставке с поста главы "Роснано".