Путин: Пандемия — вызов для всего человечества, в одиночку не справиться

Влада Некрасова

Пандемия коронавируса — вызов цивилизации, это новая точка отсчета для всего мира. Об этом заявил сегодня, 22 октября, президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай».

«Коронавирус не отступил и до сих пор представляет серьезную угрозу. И, вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время, что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а в эпохе тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни», — сказал президент.

Президент считает необходимым уже сейчас начать переосмысление того, что происходит в мире, а нынешнюю пандемию коронавируса он предложил использовать как точку отсчета для этого процесса. По его словам, современное общество столкнулось с «размыванием нравственных ценностей, потерей ориентиров и ощущения смысла существования».

«Такой кризис не разрешается при помощи дипломатических переговоров или даже созыва крупной международной конференции, он требует переоценки приоритетов или переосмысления целей, и начинать нужно с себя — с каждого человека, сообщества, государства, а уже потом бороться за мировое устройство, — заявил президент. — Пандемия коронавируса, переживаемая в этом году, может послужить своеобразной точкой отсчета для такой трансформации. А переоценка понадобится все равно, поверьте мне, рано или поздно. Мы все осознаем ее необходимость. Поэтому согласен с тем, кто говорит, что лучше, если этот процесс начнется уже сейчас».

Он отметил, что молодым людям придется отвечать на новые, «может быть, гораздо более сложные вызовы», нежели старшему поколению. Хотя у молодых свои взгляды на прошлое, настоящее и будущее мира.

«Я верю, что неизменным останется главное — это лучшие качества нашего народа: патриотизм, воля, творчество и работоспособность, взаимовыручка, способность удивлять мир, решая самые трудные, казалось бы, неразрешимые задачи», — подчеркнул глава РФ.

По его словам, пандемия указала странам мира на то, что нужно действовать сообща, однако человечество пока не научилось этому. Путин отметил, что, с одной стороны, у стран есть желание объединяться, но практического результата и реализации этого желания не видно, «хотя тенденция такая существует».

«Как бы необходимость борьбы с пандемией не сплачивала международное сообщество, все-таки нам нужно предпринимать системные меры для решения застарелых проблем. Это касается Ближнего Востока, сирийского кризиса, кризиса в Ливии, терроризма, той же экологии. Потому пандемия нам тут не поможет, но что касается осознания того, что при очень острых глобальных кризисах действовать нужно сообща, здесь все-таки пандемия играет на руку, но это, к сожалению, пока не научило человечество объединяться на 100% так, как того требует ситуация», — сказал глава государства.