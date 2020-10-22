Путин прокомментировал ситуацию с Навальным

Вадим Карасев

Фото: http://kremlin.ru/

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с участниками заседания международного клуба "Валдай" рассказал, что лично просил генеральную прокуратуру дать разрешение на выезд оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию.

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать. У него были ограничения на выезд", - сказал глава государства.

Причем президент рассказал, что версия с отравлением оппозиционера звучит не в первый раз.

"Если бы фигурант, о котором вы говорите, действительно (был отравлен), власти во всяком случае хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию, не так ли?" - сказал Путин и подчеркнул, что российским органам нужна дополнительная информация, которую не предоставляют.

"Сказали, что нашли следы "Новичка", передали данные в ОЗХО, а потом нам сказали, что это не "Новичок", так "Новичок" или не "Новичок"?, - задался вопросом президент.

Ранее Алексей Навальный дал большое интервью блогеру Юрию Дудю, в котором рассказал о произошедшем с ним "отравлении", а также ответил на неудобные вопросы о своей деятельности. Однако юрист и общественный деятель Илья Ремесло нашел в его словах серьезные противоречия с фактами и с более ранними утверждениями команды самого Навального.