Путин рассказал, как акционеры продавали предприятия за рубль в 2008 году

Анастасия Иванова

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как во время кризиса 2008 года к нему приходили акционеры крупнейших российских предприятий и предлагали забрать их собственность за 1 рубль, так как боялись нести ответственность за трудовые коллективы.

Путин в четверг выступил по видеосвязи на заседании дискуссионного клуба "Валдай" и рассказал о поведении крупного бизнеса во время кризиса 2008 года.