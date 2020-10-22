Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай", как сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, выступление главы государства ожидается интересным, не менее интересной будет и дискуссия с участием мировых политологов и активных участников самого клуба.

Президент каждый год принимает участие в данном мероприятии, в этом году он пообщается с участниками по видеосвязи.

В прошлом году в ходе своего выступления на заседании клуба, которое проходило в Сочи, Путин указал, что большое евразийское партнерство едва ли сложится в ближайшее время, отметил необходимость создания в регионе Персидского залива организации по безопасности и сотрудничеству с участием РФ, Китая, Евросоюза и США, а также сравнил современную дипломатию с "музыкой без фальши".

Выступление российского лидера было наполнено призывами к миру, гуманизму и взаимному уважению между странами. Путин отмечал, что Россия выступает в пользу создания равной неделимой безопасности в мире, основанной на широкой коллективной работе, и полностью выполняет свои обязательства одного из гарантов мировой безопасности и миропорядка.

Вместе с тем Путин констатировал, что ситуация с безопасностью в мире ухудшилась из-за действий США в связи с выходом из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и отметил, что Россия наверняка даст адекватный зеркальный ответ на возможное размещение США ракет в Азии. Российский лидер также указал на то, что внутриполитическая борьба в США приобрела крайние формы, каких никогда не было.