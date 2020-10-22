Путин заявил, что мир стоит на пороге «эпохи тектонических сдвигов»

Алексей Вольцев

Пандемия коронавируса в мире не отступила и представляет серьезную угрозу, это усиливает ощущение «эпохи тектонических сдвигов», считает президент Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время. Что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни», — сказал Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, пандемия показала, что эффективно действовать в кризисной ситуации может только дееспособное государство — вопреки рассуждениям тех, кто утверждает, что роль государства в глобальном мире сокращается, а в перспективе оно будет заменено какими-то другими формами.

«Да, это возможно, когда-то в отдаленной перспективе все будет меняться. Всё течет, всё меняется. Но сегодня роль и значение государства важны», — заявил глава государства.

При этом он подчеркнул, что существующие сегодня структуры международной безопасности нельзя полностью перестраивать и отбрасывать, нужно сохранить все механизмы поддержания международной безопасности, доказавшие свою эффективность. Это, по словам Путина, ООН и Совбез ООН, а также «право вето его постоянных членов».

Президент 22 сентября в видеовыступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Организация Объединённых Наций достойно выполняет свою главную миссию — беречь мир. Он подчеркнул, что колоссальный опыт и потенциал ООН востребованы и служат хорошей основой для того, чтобы идти вперёд.

Также он призвал сохранить право вето у пяти постоянных членов СБ ООН — России, США, КНР, Франции и Британии.