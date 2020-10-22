Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Реальная защита от порчи, сглаза и проклятий

Реальная защита от порчи, сглаза и проклятий

Даже в современном мире, где, казалось бы, нет места суевериям, случаются необъяснимые события. В жизнь людей вторгается негатив, который невозможно ни увидеть, ни услышать — лишь почувствовать его пагубное влияние. Защитить себя и стать неуязвимым помогут проверенные временем и людьми способы.


Магия всегда существовала рядом с человечеством, ведь необычные способности раскрываются в каждом из нас. Порой они принимают негативный характер, и тогда в жизнь врываются порчи, сглазы и проклятия. Даже тем, кто не верит в их существование, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с методами защиты, ведь тем, кто заранее заботится о себе, удается избежать множества неприятностей.

Как защититься от сглаза

Существует определенная категория людей, способных посылать негатив, осознанно или спонтанно. И те, и другие могут стать источником проблем, и от их энергетики нужно защищаться. Оградить себя и близких от сглаза можно разными способами: с помощью амулетов, заговоров и ритуалов. Проверенный метод заключается в создании оберега, заговоренного и впитавшего в себя энергетику хозяина: с его помощью можно надежно защититься от сглаза.

В день Новолуния безопасную булавку помещают в соль и оставляют ее там на несколько часов. Затем на булавку нанизывают три бусины: красную, белую и черную —и приговаривают:

«Себя от сглаза защищаю, от зла сберегаю. Как Луна в рост идет, так и защита моя растет. В Полнолуние сила пика достигнет, меня надежно от сглаза скроет, от врагов укроет».


Булавку держат в руках несколько минут, пока она не согреется, а затем прикрепляют к изнанке одежды головкой вниз и носят, не снимая.

Защита от порчи и проклятий

Порчи и проклятия могут быть двух видов: специально наведенные и случайные. И если от первых можно надежно защититься с помощью заговоров, то вторые могут поджидать на любом шагу. Для того, чтобы не стать жертвой, важно соблюдать простые правила: например, не брать в руки найденные незнакомые предметы, особенно если они лежат на перекрестках. От осознанно наведенной порчи или проклятия нужно защищать не только себя, но и свой дом, чтобы посторонние люди не могли навредить его энергетике. Для этого создаются парные амулеты, связывающие хозяина со своим жилищем.

Создать амулеты можно из подручных материалов: соли, полыни и золы. Для этого в мешочки насыпают соль, кладут веточку сухой полыни, а сверху насыпают золу от костра. Один мешочек носят с собой, а второй вешают над входом в дом. Каждый из амулетов заговаривают:

«Солью путь всему дурному перекрываю, полынью нечистые силы от себя прогоняю. Зола выжженная не даст злу совершиться, близко ко мне и дому моему врага не пустит, беды не допустит».

Для того, чтобы усилить защиту, при помощи смеси из золы и соли вокруг дома делают круг или же насыпают ее на блюдца, расставляя на каждом подоконнике.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии
В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии
В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
По приказу Rand: В Киеве белорусов травят за пикет у посольства США
По приказу Rand: В Киеве белорусов травят за пикет у посольства США
Пентагон задействует искусственный интеллект для вычисления городских угроз
Пентагон задействует искусственный интеллект для вычисления городских
Реальная защита от порчи, сглаза и проклятий
Реальная защита от порчи, сглаза и проклятий
Наталья Подольская и Владимир Пресняков во второй раз стали родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков во второй раз стали родителями
Виртуальная реальность станет одним из аспектов обучения в школе
Виртуальная реальность станет одним из аспектов обучения в школе
Образовательные центры «Точка роста» появятся в 20 тыс. российских школ
Образовательные центры «Точка роста» появятся в 20 тыс. российских
Во время осенних каникул в 23 псковских школах работают лагеря
Во время осенних каникул в 23 псковских школах работают лагеря
Путин рассказал, как акционеры продавали предприятия за рубль в 2008 году
Путин рассказал, как акционеры продавали предприятия за рубль в 2008
Друиды, Париж и набеги. Авторы Assassin’s Creed Valhalla рассказали о пострелизном контенте
Друиды, Париж и набеги. Авторы Assassin’s Creed Valhalla рассказали о
«Ухожу из певцов», — Чонгук из BTS стал оператором
«Ухожу из певцов», — Чонгук из BTS стал оператором

Топ на сегодня

В МИД Армении назвали единственный путь решения Карабахской проблемы
В МИД Армении назвали единственный путь решения Карабахской проблемы
Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
Впереди война: Предсказания афонского старца Паисия Святогорца сбываются?
Впереди война: Предсказания афонского старца Паисия Святогорца
«Вынуть Норильск из кармана «Норникеля»: в городе пропала вертикаль власти
«Вынуть Норильск из кармана «Норникеля»: в городе пропала вертикаль
Малахит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Малахит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Еще по теме

Как защититься от порчи и сглаза
Обереги от сглаза и порчи своими руками
5 лучших камней от сглаза и порчи
Сильные заговоры от сглаза и порчи