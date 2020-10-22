Реальная защита от порчи, сглаза и проклятий

Вадим Карасев

Даже в современном мире, где, казалось бы, нет места суевериям, случаются необъяснимые события. В жизнь людей вторгается негатив, который невозможно ни увидеть, ни услышать — лишь почувствовать его пагубное влияние. Защитить себя и стать неуязвимым помогут проверенные временем и людьми способы.

Магия всегда существовала рядом с человечеством, ведь необычные способности раскрываются в каждом из нас. Порой они принимают негативный характер, и тогда в жизнь врываются порчи, сглазы и проклятия. Даже тем, кто не верит в их существование, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с методами защиты, ведь тем, кто заранее заботится о себе, удается избежать множества неприятностей.

Как защититься от сглаза

Существует определенная категория людей, способных посылать негатив, осознанно или спонтанно. И те, и другие могут стать источником проблем, и от их энергетики нужно защищаться. Оградить себя и близких от сглаза можно разными способами: с помощью амулетов, заговоров и ритуалов. Проверенный метод заключается в создании оберега, заговоренного и впитавшего в себя энергетику хозяина: с его помощью можно надежно защититься от сглаза.

В день Новолуния безопасную булавку помещают в соль и оставляют ее там на несколько часов. Затем на булавку нанизывают три бусины: красную, белую и черную —и приговаривают:

«Себя от сглаза защищаю, от зла сберегаю. Как Луна в рост идет, так и защита моя растет. В Полнолуние сила пика достигнет, меня надежно от сглаза скроет, от врагов укроет».

Булавку держат в руках несколько минут, пока она не согреется, а затем прикрепляют к изнанке одежды головкой вниз и носят, не снимая.

Защита от порчи и проклятий

Порчи и проклятия могут быть двух видов: специально наведенные и случайные. И если от первых можно надежно защититься с помощью заговоров, то вторые могут поджидать на любом шагу. Для того, чтобы не стать жертвой, важно соблюдать простые правила: например, не брать в руки найденные незнакомые предметы, особенно если они лежат на перекрестках. От осознанно наведенной порчи или проклятия нужно защищать не только себя, но и свой дом, чтобы посторонние люди не могли навредить его энергетике. Для этого создаются парные амулеты, связывающие хозяина со своим жилищем.

Создать амулеты можно из подручных материалов: соли, полыни и золы. Для этого в мешочки насыпают соль, кладут веточку сухой полыни, а сверху насыпают золу от костра. Один мешочек носят с собой, а второй вешают над входом в дом. Каждый из амулетов заговаривают:

«Солью путь всему дурному перекрываю, полынью нечистые силы от себя прогоняю. Зола выжженная не даст злу совершиться, близко ко мне и дому моему врага не пустит, беды не допустит».

Для того, чтобы усилить защиту, при помощи смеси из золы и соли вокруг дома делают круг или же насыпают ее на блюдца, расставляя на каждом подоконнике.