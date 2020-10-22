Россиян предупредили о возможной гибели урожая в двух регионах
Сегодня, 06:20 Влада Некрасова
Переувлажнение почвы в результате обильных дождей и паводка может привести к гибели урожая на территории Амурской и Вологодской областей, на восстановление земель может понадобиться более двух лет, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Специалисты института обращают внимание на опасные агрометеорологические явления, связанные с переувлажнением почвы. Это может привести к трудностям при проведении полевых работ и гибели урожая в ряде районов Амурской и Вологодской областей", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые отмечают, что затопленные водой участки будут восстанавливаться в течение двух и более лет и только при условии проведения рекультивационных работ.
МЧС указанных субъектов инициировать рассмотрение данного вопроса на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Сергея Диденко.
По материалам: ria.ru