Россиян предупредили о возможной гибели урожая в двух регионах

Влада Некрасова

Переувлажнение почвы в результате обильных дождей и паводка может привести к гибели урожая на территории Амурской и Вологодской областей, на восстановление земель может понадобиться более двух лет, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"Специалисты института обращают внимание на опасные агрометеорологические явления, связанные с переувлажнением почвы. Это может привести к трудностям при проведении полевых работ и гибели урожая в ряде районов Амурской и Вологодской областей", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Ученые отмечают, что затопленные водой участки будут восстанавливаться в течение двух и более лет и только при условии проведения рекультивационных работ.

МЧС указанных субъектов инициировать рассмотрение данного вопроса на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Сергея Диденко.