Ростуризм заявил свою позицию по турам в Египет

Влада Некрасова

Федеральное агентство по туризму в четверг, 22 октября, в очередной раз высказало свою официальную позицию по формированию турпакетов с перелетом на курорты Египта. Как в туристическом сообществе восприняли заявление ведомства?

Ростуризм 22 октября опубликовал на своем официальном сайте документ под названием «О формировании и реализации туристских продуктов в Арабскую Республику Египет»

В нем ведомство обращает внимание туроператоров и турагентов и напоминает, что ограничения на формирование турпакетов в Египет были в 2018 году сняты «только в части регулярных перевозок в г. Каир».

При этом в Ростуризме считают, что «формирование и реализация туристских продуктов, включающих воздушную перевозку (регулярную и (или) чартерную) в другие города Арабской Республики Египет (в том числе транзитную воздушную перевозку через г. Каир и (или) третьи страны) не соответствуют положениям Указа».

В федеральном агентстве считают, что действия по формированию и/или реализации таких туристских продуктов (с перелетом на курорты «могут представлять собой угрозу жизни и здоровью российских туристов, поскольку не обеспечивают защиту граждан Российской Федерации от возможных преступных и иных противоправных действий», и противоречат «Правилам оказания услуг по реализации туристского продукта».

За нарушение исполнителем Правил исполнитель (туроператор, турагент) «несет административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 23 Правил)», подчеркивают в Ростуризме

Таким образом, Ростуризм де-факто запрещает формирование и продажу любых пакетных турпродуктов на курорты Египта (с перелетом на курорты из Каира или через аэропорты той же Турции): о таких турах вчера рассказали ряд игроков рынка.

Законным, исходя из позиции Ростуризма, остается формирование туров с транзитом через Каир в третьи страны (например, ОАЭ), а также формирование турпакетов с наземной (автобусной) перевозкой туристов из Каира на египетские курорты Красного моря.

«ПЛОХАЯ НОВОСТЬ И ДЛЯ ТУРСЕКТОРА, И ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

«Вестник АТОР» обратился за комментариями к нескольким туроператорам относительно влияния опубликованного Ростуризмом документа на отрасль. Все собеседники редакции отметили, что он является формальным повторением прежней позиции ведомства, но по-прежнему содержит странные логические противоречия.

По мнению опрошенных экспертов, одним из главных моментов, на который стоит обратить внимание, является фактически узаконенное документом неравенство туроператоров и иных поставщиков услуг в отношении формирования туров на курорты Египта, а также неравенство организованных и самостоятельных турситов в плане возможностей отдыха.

«Ни для кого не секрет, для кого открывались рейсы «Аэрофлота» в Каир. Государство рассчитывало, что ими будут летать в Каир экипажи морских судов, отправляясь из Каира транзитными авиарейсами в другие страны для пересменки. Дипломаты, которые следуют далее в другие страны Африки и Ближнего Востока. Наконец, российские граждане, которые следуют к своим родственникам, в том числе и в другие города Египта. Чем же их «воздушный транзит» отличается в плане безопасности от такого же транзита для туристов?», – недоумевает один их топ-менеджеров российского туроператора.

«Сегодня мы видим поистине парадоксальную ситуацию. Туроператорам продажа туров с воздушной перевозкой (то есть пакета «перелет+проживание») на курорты Египта запрещена. Но десятки тысяч наших граждан (а с 2105 года - уже и сотни тысяч) свободно приобретали и приобретают на сайтах авиакомпаний, в агрегаторах и системах бронирования билеты и отели в Хургаду или Шарм-эль-Шейх, сами собирая себе такие же точно «пакеты» – через Каир, Стамбул, Минск, Анталью, просто более дорогие, чем у туроператоров. В итоге получается очень странно: разве «безопасность» этих граждан, самостоятельных туристов, для нашего государства имеет меньшее значение, чем «безопасность» клиентов туроператоров? Встает и резонный вопрос – а что же именно «угрожает безопасности туристов»? Если сам по себе отдых на курортах Египта, тогда почему клиентам Booking.com на них отдыхать «безопасно», а клиентам туроператоров – вдруг «небезопасно»?», – развивает тему один из собеседников «Вестника АТОР».

Если опасен сам по себе отдых на курортах Египта, тогда почему клиентам Booking.com на них отдыхать «безопасно», а клиентам туроператоров – вдруг «небезопасно»?

Эксперты обращают внимание и на другую странность. «Истолковывая положения Указа Президента от 2018 года строго в формальном ключе, регулятор все же разрешает россиянам пакетный отдых на курортах Египта – но почему-то только с наземной перевозкой. Это уже совсем странно: очевидно, что риски туристов при многочасовой наземной перевозке через пустыню (и в плане аварийности, и в плане уязвимости для теракта), выше, чем при авиационном перелете с прохождением многоступенчатого контроля», – считает один из опрошенных экспертов.

Еще один момент, на который обращают внимание наблюдатели – это то, что от в нынешней ситуации страдают не только туроператоры, которые вынуждены работать сейчас в условиях очень ограниченного набора открытых стран, и для которых любые дополнительные ограничения весьма чувствительны. Страдают, так или иначе, и те туристы, которые хотят отдохнуть на курортах Египта сами, и, если уж быть честным, и само государство.

«Продажу туроператорами наземного обслуживания (т.е. проживания в отеле) на курортах Египта туроператорам никогда не запрещали. И цены на египетские отели по-прежнему выгоднее у туроператоров, а не у систем онлайн-бронирования. Но в условиях запрета пакетных туров с авиаперевозкой турист просто переплатит за билеты и отель в онлайн-системах – и отдаст эти деньги иностранным агрегаторам, которые, в отличие от туроператоров, не платят налоги в РФ. Такой турист все равно, вопреки всем запретам, полетит в Шарм-эль-Шейх или Хургаду – просто он заплатит иностранцам больше, чем мог бы заплатить легальной российской компании за пакетный тур. А результат будет один и тот же - российский гражданин так или иначе отдохнет в Египте на Красном море».