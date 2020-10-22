Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » С 21 по 30 октября в школах Ростовской области проходит урок занятости

С 21 по 30 октября в школах Ростовской области проходит урок занятости

С 21 по 30 октября в школах Ростовской области проходит урок занятости

С 21 по 30 октября в школах Ростовской области проходит традиционный областной урок занятости, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Целью урока является знакомство школьников с рынком труда, востребованными профессиями, ориентация их на осознанное получение профессионального образования.

Также в эти дни школьники смогут пройти профориентационное тестирование для определения предрасположенности к той или иной профессии, принять участие в онлайн-экскурсиях по предприятиям Ростовской области и многое другое.

«В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, уроки занятости будут проводиться в общеобразовательных организациях с привлечением в дистанционном режиме специалистов органов службы занятости населения, работодателей и родителей, а также представителей администраций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования», – отметил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Наталья Подольская и Владимир Пресняков во второй раз стали родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков во второй раз стали родителями
Виртуальная реальность станет одним из аспектов обучения в школе
Виртуальная реальность станет одним из аспектов обучения в школе
Образовательные центры «Точка роста» появятся в 20 тыс. российских школ
Образовательные центры «Точка роста» появятся в 20 тыс. российских
Во время осенних каникул в 23 псковских школах работают лагеря
Во время осенних каникул в 23 псковских школах работают лагеря
Путин рассказал, как акционеры продавали предприятия за рубль в 2008 году
Путин рассказал, как акционеры продавали предприятия за рубль в 2008
Друиды, Париж и набеги. Авторы Assassin’s Creed Valhalla рассказали о пострелизном контенте
Друиды, Париж и набеги. Авторы Assassin’s Creed Valhalla рассказали о
«Ухожу из певцов», — Чонгук из BTS стал оператором
«Ухожу из певцов», — Чонгук из BTS стал оператором
28 октября для старшеклассников Курганской области стартует профильная смена «Команда»
28 октября для старшеклассников Курганской области стартует
С 21 по 30 октября в школах Ростовской области проходит урок занятости
С 21 по 30 октября в школах Ростовской области проходит урок занятости
В Санкт-Петербурге создадут центр непрерывного повышения профмастерства для педагогов
В Санкт-Петербурге создадут центр непрерывного повышения
В честь юбилея АСТ вышла видеокнига с участием авторов издательства
В честь юбилея АСТ вышла видеокнига с участием авторов издательства
Для гладкости, питания и увлажнения: масла для волос от 400 до 4000 рублей
Для гладкости, питания и увлажнения: масла для волос от 400 до 4000

Топ на сегодня

В МИД Армении назвали единственный путь решения Карабахской проблемы
В МИД Армении назвали единственный путь решения Карабахской проблемы
Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
Воронежские аграрии вывели регион в число лидеров в стране
Воронежские аграрии вывели регион в число лидеров в стране
Впереди война: Предсказания афонского старца Паисия Святогорца сбываются?
Впереди война: Предсказания афонского старца Паисия Святогорца
«Вынуть Норильск из кармана «Норникеля»: в городе пропала вертикаль власти
«Вынуть Норильск из кармана «Норникеля»: в городе пропала вертикаль

Еще по теме

Столичный опыт содействия трудовой занятости молодежи изучен специалистами Калужской области
Единый урок безопасности в сети пройдёт в русских школах 30 октября
Ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями пройдет в столице
Тюменские службы занятости нашли работу 30 тыс гражданам с начала года