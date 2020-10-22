С 21 по 30 октября в школах Ростовской области проходит урок занятости

Анастасия Иванова

С 21 по 30 октября в школах Ростовской области проходит традиционный областной урок занятости, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Целью урока является знакомство школьников с рынком труда, востребованными профессиями, ориентация их на осознанное получение профессионального образования.

Также в эти дни школьники смогут пройти профориентационное тестирование для определения предрасположенности к той или иной профессии, принять участие в онлайн-экскурсиях по предприятиям Ростовской области и многое другое.

«В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, уроки занятости будут проводиться в общеобразовательных организациях с привлечением в дистанционном режиме специалистов органов службы занятости населения, работодателей и родителей, а также представителей администраций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования», – отметил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.