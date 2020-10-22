Самые лучшие талисманы для удачных покупок

Вадим Карасев

Все мы любим тратить деньги на что-то новое. Когда дело касается вынужденных или плановых дорогостоящих приобретений, очень важно заручиться удачей, чтобы не совершить ошибку. В этом вам помогут полезные талисманы.

Талисманы и обереги — это лишь часть успеха. Самое главное — следовать золотым правилам привлечения финансового успеха. Деньги притягиваются к тем, кто правильно мыслит и знает, чего желает от жизни.

Топаз

Этот камень-талисман значительно усиливает финансовые потоки, помогая их улавливать и направлять в нужную сторону. Это значит, что человек с таким камнем будет чаще принимать правильные решения насчет приобретения того или иного предмета или услуги.

Особенно удачными будут самые крупные и самые важные приобретения. Речь идет о покупке квартиры, дома. Топаз помогает правильно вкладывать финансы в новые проекты, оказывает мощную поддержку в трудных ситуациях, когда нужно быстро и эффективно взвесить все плюсы и минусы.

Тигровый глаз

Этот камень-талисман очень сильно пробуждает интуицию человека, а шестое чувство в финансовых делах ценится крайне высоко. Оно помогает избежать обмана со стороны продавца или потенциального партнера по бизнесу.

С тигровым глазом покупки станут более эффективными, потому что шестое чувство укажет на недобросовестного продавца, некачественный товар, а также поможет обойти стороной другие возможные проблемы.

Серебряные украшения

Серебро — мощнейший оберег от неприятностей, в том числе и финансовых. Если во время похода в магазин вам уготовано встретиться с проблемами, серебро поможет их обойти стороной.

Серебряные изделия очень хорошо гармонируют и с защитными камнями вроде обсидиана или алмаза. Лучше всего надевать серебро на важные встречи, а также в незнакомые места.

Авантюрин

Это камень удачи. Без удачи шопинг может быть не очень успешным. Говорят, что с авантюрином человек может чаще натыкаться на скидки, находить какие-то интересные предложения.

Деньги любят счет, и тратить их нужно с умом. Этот камень можно назвать универсальным, потому что он помогает более креативно подходить к рабочему процессу, к переговорам. Можно выбить себе немалую скидку.

Хотэй

Это восточный талисман, который многие считают талисманом денег, но на самом деле он связан не только с финансами. Хотэй является покровителем путешественников и тех, кто должен много общаться с людьми.

Если вам предстоит важная командировка, то хотэй поможет не наткнуться на проблемы. Также этот талисман помогает с большей выгодой покупать билеты на самолет, поезд и другие транспортные средства. Хотэй поможет совершать удачные покупки в дороге.