"Сдал с потрохами": украинский политик жестко раскритиковал Зеленского

Анастасия Иванова

Глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрей Лесик раскритиковал деятельность президента Украины Владимира Зеленского и результаты его работы на посту главы государства.

Политик указал, что украинский лидер продолжает курс на вступление страны в ЕС и НАТО, и у него, по мнению Лесика, нет других планов действий.





"Прекрасно понимаю, все что он (президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. ред.) смог сделать за этот год, он уже сделал — сдал национальные интересы с потрохами", — сказал политик в эфире NEWSONE.

Лесик также раскритиковал политику главы государства на Донбассе, назвав действия киевских властей "хождением по кругу".