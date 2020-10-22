Сертификация продукции предназначенной для детей и подростков

Роман Иванов

К продукции для детей и подростков требования значительно строже, чем к товарам для взрослых. Значительная часть одежды, обуви, а также канцтовары, посуда и многое другое подлежат сертификации.

На одни группы необходимо получить декларацию о соответствии требованиям техрегламентов ЕАЭС, на другие оформляют сертификат, что требует более сложной процедуры. В ходе испытаний специалисты выясняют, соответствует ли выпущенная продукция правилам безопасности и экологическим нормам.

Технический регламент 007/2011

Далеко не все товары, которые производятся для детей, контролируются одним и тем же регламентом, но 007/2011 является самым известным. Его требования распространяются на коляски и велосипеды, школьные принадлежности, книжки и журналы для детей, изделия для ухода за малышами, обувь и одежду. Что касается детского питания, мебели, косметики и учебников, в сферу действия этого регламента они не входят, поскольку регулируются другими документами. Например, требования к детским кроваткам изложены в регламенте 025/2012, относящимся к мебельной продукции. Для игрушек имеется ТР 008/2011, а для косметики — 009/2011. Получать разрешительные документы необходимо и производителям, и тем, кто ввозит и продает товары для подростков и детей на территории ЕАЭС.

Продукция подлежащая обязательной сертификации

Товары для детей и подростков могут реализовываться на рынке России и стран ЕАЭС при наличии сертификата или декларации о соответствии ТР 007/211 или другим специализированным регламентам. Но как понять, какой именно документ следует получить? Выручит Единый реестр продукции, подлежащей сертификации. В нем перечислены все изделия, на которые производитель или продавец обязан предъявить именно сертификат. В список входят товары, которые касаются тела:

- детская посуда для малышей в возрасте до трех лет;

- вся детская обувь, за исключением валяной;

- вещи первого слоя для тех, кто старше 3 лет;

- весь гардероб второго слоя;

- меховые вещи для детей в возрасте до года.

В некоторых ситуациях требуется оформить декларацию, но только после получения СГР — например, на соски, зубные щетки или предметы гардероба первого слоя, предназначенные для детей с момента рождения и до трехлетнего возраста.

Если вы не хотите самостоятельно изучать реестр, всегда можно получить консультацию в сертификационном центре. Сотрудники дадут точный и обоснованный ответ на вопросы, касающиеся оформления сертификатов и деклараций.

Сбор необходимых документов

От компании, выступающей в роли заявителя, необходим пакет документов, состоящий из двух частей. В первую входят бумаги, позволяющие идентифицировать саму компанию и убедиться в том, что она располагает всеми необходимыми средствами, технологиями, оборудованием для выпуска конкретного вида продукции и имеет соответствующее разрешение на производство. В эту группу входят учредительные документы фирмы, договор аренды производственных площадей либо подтверждение права собственности на них и так далее — полный список вы сможете получить при обращении к специалистам.

Вторая группа документов относится непосредственно к производимой или реализуемой продукции. Для ввозимых партий товара потребуется не только техническая, но и сопроводительная документация — инвойс, копия контракта на поставку. Если речь идет о производстве, то придется подтвердить и безопасность сырья, и соответствие требованиям ГОСТ или ТУ. Почему это важно, понять нетрудно: производители хотели бы снизить затраты, используя более доступное сырье, бывшее в употреблении. Однако это строго запрещено, поскольку речь идет о безопасности самой уязвимой группы населения.

Подготовить необходимо не только документы, но и образцы продукции для исследования в лаборатории. Лабораторные испытания — важная часть процедуры сертификации. Предоставленные образцы исследуются, чтобы удостовериться в их химической безопасности, механической прочности и так далее. Используются как неразрушающие, так и разрушающие методы, после которых образец уже не может быть использован. Результаты вносятся в протокол, на основании которого и выдается сертификат. Важный момент: в один документ можно вписать несколько детских или подростковых товаров, однако протоколы будут отдельными для каждого типа продукции.

Куда обращаться?

Если вы хотите оформить сертификат о соответствии требованиям технического регламента 007/2011 или другим нормативным документам, обратитесь в компанию «СДА ГРУПП». Сотрудники имеют огромный опыт оформления разрешительной документации, отлично разбираются во всех тонкостях оформления сертификатов и деклараций, так что у вас не возникнет проблем при таможенном оформлении либо проверках на производстве.