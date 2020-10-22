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«Шахтёру» разрешили провести домашний матч с миланским «Интером» со зрителями

«Шахтёру» разрешили провести домашний матч с миланским «Интером» со зрителями
Министерство здравоохранения Украины разрешило «Шахтёру» сыграть матч Лиги чемпионов против «Интера» со зрителями. Об этом рапортует пресс-служба «горняков».

«ФК «Шахтер» получил официальное письмо от Министерства охраны здоровья Украины относительно проведения матча со зрителями. В нем сообщается, что, по результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, которые проводятся в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные поединки, МОЗ Украины считает возможным привлечение зрителей на матч Лиги чемпионов «Шахтер» – «Интер».

При проведении поединка принимающая сторона должна строго придерживаться всех противоэпидемических мер, а также организовать допуск в сектора не более чем 15% от числа болельщиков, которых может вместить НСК «Олимпийский», - говорится в сообщении.
Матч «Шахтёр» - «Интер» состоится 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 по киевскому времени.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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