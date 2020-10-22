Школьники и студенты Волгоградской области удостоены именных стипендий

Алексей Вольцев

Школьники и студенты Волгоградской области удостоены именных стипендий, сообщает пресс-служба Правительства Волгоградской области.

Обладателями стипендий в 2020/21 учебном году стали 396 студентов вузов, техникумов, колледжей и 50 школьников.

Отмечается, что на именную стипендию претендовали первокурсники, отлично завершившие обучение в школе и поступившие в вузы; студенты, получающие высшее образование, занимающиеся наукой и имеющие по итогам четырех семестров оценки «отлично»; студенты-отличники, получающие среднее профобразование, отличившиеся в искусстве, спорте, победители и призеры конкурсов профессионального мастерства; школьники-отличники – участники всероссийских олимпиад.

Победители отбора будут получать именные стипендии на протяжении десяти месяцев в дополнение к другим выплатам.