Смешно, горячо и неловко: лучшее из трансляции с Чонгуком!
Привет, АРМИ! Признайтесь честно, вы уже посмотрели трансляцию с Чонгуком (Jungkook) из BTS? Не переживайте, если не успели. Сейчас мы обсудим с вами самые яркие моменты стрима.
Итак, нашему ангелочку сказали, что у него очень красивые татуировки. Скромник Гуки засмущался и опустил глаза, расплывшись в улыбке. Ведь так приятно слышать, что боди-арт оценили по достоинству!
А сейчас небольшой урок английского от Золотого Макнэ. Парень зачитывал комментарии на английском в чате и неплохо имитировал акцент. А как вы оцените уровень языка Чонги? Сколько баллов из 10-ти дадите нашему образованному мальчику?
«Awwwww party party yeah!»— эмоционально высказался красавчик.
Разумеется, в любом ролике с участием Гуки найдется место для философии и мудрых мыслей. Прочитайте важные слова айдола, написанные в посте ниже. Они помогут вам продолжать идти к своей мечте.
Уф! Напоследок мы оставили самый горячий ролик. Чонгук распускает свои волосы, смотря через камеру прямо на своих любимых поклонников. Он просто прелесть!
«Классный был стрим, спасибо за настроение, Гуки!»— писали на YouTube.