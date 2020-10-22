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Смешно, горячо и неловко: лучшее из трансляции с Чонгуком!

Смешно, горячо и неловко: лучшее из трансляции с Чонгуком!

Привет, АРМИ! Признайтесь честно, вы уже посмотрели трансляцию с Чонгуком (Jungkook) из BTS? Не переживайте, если не успели. Сейчас мы обсудим с вами самые яркие моменты стрима.


Итак, нашему ангелочку сказали, что у него очень красивые татуировки. Скромник Гуки засмущался и опустил глаза, расплывшись в улыбке. Ведь так приятно слышать, что боди-арт оценили по достоинству!


[media=https://twitter.com/_armyxx_/status/1318943875646607362?ref_src=twsrc%5Etfw]

А сейчас небольшой урок английского от Золотого Макнэ. Парень зачитывал комментарии на английском в чате и неплохо имитировал акцент. А как вы оцените уровень языка Чонги? Сколько баллов из 10-ти дадите нашему образованному мальчику?

«Awwwww party party yeah!»

— эмоционально высказался красавчик.
[media=https://twitter.com/kookpics/status/1318921222802067459?ref_src=twsrc%5Etfw]

Разумеется, в любом ролике с участием Гуки найдется место для философии и мудрых мыслей. Прочитайте важные слова айдола, написанные в посте ниже. Они помогут вам продолжать идти к своей мечте.

[media=https://twitter.com/mrjeonblack/status/1318869096868515841?ref_src=twsrc%5Etfw]

Уф! Напоследок мы оставили самый горячий ролик. Чонгук распускает свои волосы, смотря через камеру прямо на своих любимых поклонников. Он просто прелесть!

«Классный был стрим, спасибо за настроение, Гуки!»

— писали на YouTube.
[media=https://twitter.com/RPrC94Uv8sH3JIU/status/1318842232020062208?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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