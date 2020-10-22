СМИ узнали, Ева Лонгория снимется в фильме Тимура Бекмамбетова

Алексей Вольцев

. СМИ узнали, американская актриса Ева Лонгория присоединится к научно-фантастическому фильму, который продюсируют Тимур Бекмамбетов и Патрик Айелло, сообщает Deadline.

Режиссером ленты, у которой пока нет названия, выбрали Рича Ли. Сценарий написал Кенни Голде ("Последний контракт", "Стеклянный дом").

Детали сюжета пока держатся в секрете, за исключением того, что этот научно-фантастический фильм будет создан в духе боевика "Район № 9" (2009 год). Ожидается, что в нем затронут темы конфиденциальности и безопасности.

стало известно, что новый фильм Бекмамбетова будет снят по технологии screenlife. Это значит, что не только действие разворачивается на экране компьютера или смартфона, но и весь съемочный процесс также контролируется с монитора. На фоне пандемии коронавируса такой формат особенно актуален, поскольку позволяет создавать кино с соблюдением всех правил социального дистанцирования: актеры и съемочная группа могут работать удаленно.

Тимур Бекмамбетов уже снимал фильмы в таком формате, например, "Убрать из друзей" (2015 год) и триллере "Поиск" (2018 год).