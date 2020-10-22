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Составлен рейтинг самых дорогих автомобильных брендов 2020 года

Составлен рейтинг самых дорогих автомобильных брендов 2020 года
Консалтинговое агентство InterBrand составило рейтинг самых дорогих брендов в мире. В 2020 году в него вошли 15 автопроизводителей: лидером оказалась Toyota, цена которой упала по сравнению с прошлым годом, а новичок в списке, компания Tesla, дебютировала сразу на шестом месте.

По данным агентства, Toyota оценивается в 51,595 миллиарда долларов, что на 8% меньше стоимости японской марки в 2019 году. В общем рейтинге среди всех брендов Toyota занимает седьмую позицию.
На второй строчке среди автомобильных компаний (и на восьмой в общем списке) оказался, как и в прошлом году, Mercedes-Benz, который стоит 49,268 миллиарда долларов (-3%). Замыкает тройку BMW (39,756 миллиарда долларов, -4%). В общем рейтинге баварская марка закрепилась на 11 месте.

Первая пятерка также включает Honda и Hyundai, которые оценили в 21,694 миллиарда (-11%) и 14,295 миллиарда долларов соответственно. При этом Hyundai – единственный автопроизводитель в списке, который продемонстрировал положительную динамику: его оценочная стоимость выросла на 1%.

На шестой строчке оказалась Tesla, которая в 2019 году не попала в список InterBrand. Ее цена – 12,785 миллиарда долларов. Ниже расположились Ford (12,568 миллиарда долларов, -12%), Audi (12,428 миллиарда долларов, -2%), Volkswagen (12,267 миллиарда долларов, -5%) и Porsche (11,301 миллиарда долларов, -3%).

За пределами десятки оказались Nissan (10,553 миллиарда долларов, -8%), Ferrari (6,379 миллиарда долларов, -1%), Kia (5,830 миллиарда долларов, -9%), Land Rover (5,077 миллиарда долларов, -13%) и MINI (4,965 миллиарда долларов, -10%).
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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