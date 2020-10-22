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Совбез России прогнозирует активизацию террористов из-за Covid-19

Совбез России прогнозирует активизацию террористов из-за Covid-19

В 2020 году в полтора раза выросло число преступлений террористического характера, совершенных с использованием интернета. После пандемии ожидается еще больший всплеск экстремистских проявлений, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете».

По его словам, пандемия коронавируса и вызванные ей кризисные явления в социально-экономической сфере обострили существующие и спровоцировали возникновение новых угроз безопасности.

«В создавшихся условиях террористы еще активнее уходят в онлайн. Распространение в обществе радикальных настроений в связи с психологическими последствиями повсеместных „локдаунов“, в том числе депрессией, социальной изоляцией, утратой источников дохода и другими факторами, становятся питательной средой для их пропагандистской и вербовочной деятельности. Наиболее подвержены негативному воздействию молодые люди, которые ищут в сети ответы на свои вопросы и пути их решения», — заявил Коков.

Снижение активности террористов в офлайне из-за перекрытых границ по всему миру не должно вводить в заблуждение, предостерег Коков.

«С постепенным снятием эпидемиологических ограничений возвращение террористических ячеек к активной деятельности может произойти весьма стремительно. Не случайно тема последствий пандемии коронавируса, в том числе в сфере безопасности, стала одной из центральных 22 сентября во время 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Именно поэтому президентом России Владимиром Путиным было указано на необходимость последовательной адаптации международных институтов к современным реалиям, объединения усилий мирового сообщества по преодолению новых вызовов и угроз, выработки нестандартных подходов к решению глобальных проблем. При этом обращено особое внимание на вопросы обеспечения кибербезопасности, недопущения попадания инновационных цифровых технологий в руки разного рода радикалов и экстремистов, чреватого огромными рисками и негативными последствиями», — сказал представитель Совбеза.

Криминальные деяния в виртуальной сфере, констатировал он, в последнее время стали одним из наиболее распространенных видов преступности. За последние семь лет количество преступлений с использованием IT-технологий возросло более чем в 20 раз.

Противодействие террористической деятельности в интернете предполагает комплексный подход, мобилизацию значительных сил и ресурсов общества и государства, отметил Коков. Так, в 2019 году в России заблокировано более 84 тысяч интернет-страниц и удалено около 5 тысяч материалов, признанных экстремистскими и запрещенных к распространению. В первом полугодии 2020 года заблокирована 31 тысяча сайтов и удалено около 3 тысяч материалов экстремистского характера.

По словам Кокова, особую опасность такие материалы представляют для несовершеннолетних, составляющих значительную часть пользователей. В расчете на молодежную и подростковую аудиторию террористами специально создаются компьютерные игры, видеозаписи в форме музыкальных роликов, короткометражных или мультипликационных фильмов, пропагандирующие жестокость и насилие, отметил он.

«Нередко под воздействие такой пропаганды и психологических приемов, используемых вербовщиками, попадают молодые женщины, польстившиеся на обещания обеспеченной и счастливой семейной жизни в одной из зарубежных стран. В итоге вместо богатого замужества они оказываются в террористических формированиях и впоследствии используются террористами, в том числе в качестве „смертниц“», — рассказал замглавы Совбеза.

Он также сообщил, что для получения финансовых средств пособники террористов создают специальные веб-сайты, интернет-магазины, которые предлагают книги, аудио- и видеозаписи, другие товары экстремистского характера. А также организуют онлайн-казино, которые трудно заподозрить в сотрудничестве с боевиками. Постоянно ведутся массовые рассылки целенаправленных сообщений о сборе пожертвований. Значительные средства и ресурсы мобилизуются с помощью игры на фондовых рынках, вложений в недвижимость, занятия коммерцией через подставные фирмы, мошенничества на электронных аукционах и биржах. Сбор денег идет и через онлайн-платформы, а также с использованием неформальных расчетных систем и криптовалют.

В рамках противодействия таким преступлениям российскими органами финансовой разведки в 2019 году и в первом полугодии 2020 года подготовлено и направлено в правоохранительные органы нашей страны и зарубежных государств более 400 материалов о выявленных схемах и каналах финансирования терроризма с использованием интернета.

«Правоохранительные органы ведут постоянный мониторинг глобальной сети, который дает дополнительные возможности для сбора информации о деятельности террористических организаций и их планах. Это в свою очередь помогает проводить мероприятия по выявлению, предупреждению и пресечению терактов, а также получать доказательства для уголовного преследования за совершенные преступления террористической направленности. Кроме этого, в сети размещаются информационные материалы, которые подробно разъясняют порядок и условия смягчения уголовной ответственности для тех, кто добровольно отказался от связей с террористами и оказал содействие в их разоблачении. И это приносит свои положительные результаты», — заверил Коков.

Он подчеркнул, что мероприятия по противодействию распространению противоправной информации ведутся постоянно. Совершенствуется законодательство в этой сфере. Только в последнее время федеральными законами введен внесудебный порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности. А также к разжиганию межнациональной или межконфессиональной розни, участию в террористической деятельности, публичных массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Предусмотрена ответственность провайдеров, владельцев социальных сетей за размещение экстремистских материалов. При выявлении признаков экстремизма они самостоятельно или по запросу правоохранительных органов принимают меры по удалению контента и ограничению к нему доступа.

Кроме того, так называемый «закон о блогерах» требует регистрации ресурсов в качестве средств массовой информации и накладывает на их владельцев ряд обязательств, в первую очередь связанных с недопущением использование сайта или страницы сайта для распространения экстремистских материалов.

С учетом транснационального характера террористической угрозы, осуществляется взаимодействие с иностранными партнерами как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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