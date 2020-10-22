Совбез России прогнозирует активизацию террористов из-за Covid-19
В 2020 году в полтора раза выросло число преступлений террористического характера, совершенных с использованием интернета. После пандемии ожидается еще больший всплеск экстремистских проявлений, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете».
По его словам, пандемия коронавируса и вызванные ей кризисные явления в социально-экономической сфере обострили существующие и спровоцировали возникновение новых угроз безопасности.
Снижение активности террористов в офлайне из-за перекрытых границ по всему миру не должно вводить в заблуждение, предостерег Коков.
Криминальные деяния в виртуальной сфере, констатировал он, в последнее время стали одним из наиболее распространенных видов преступности. За последние семь лет количество преступлений с использованием IT-технологий возросло более чем в 20 раз.
Противодействие террористической деятельности в интернете предполагает комплексный подход, мобилизацию значительных сил и ресурсов общества и государства, отметил Коков. Так, в 2019 году в России заблокировано более 84 тысяч интернет-страниц и удалено около 5 тысяч материалов, признанных экстремистскими и запрещенных к распространению. В первом полугодии 2020 года заблокирована 31 тысяча сайтов и удалено около 3 тысяч материалов экстремистского характера.
По словам Кокова, особую опасность такие материалы представляют для несовершеннолетних, составляющих значительную часть пользователей. В расчете на молодежную и подростковую аудиторию террористами специально создаются компьютерные игры, видеозаписи в форме музыкальных роликов, короткометражных или мультипликационных фильмов, пропагандирующие жестокость и насилие, отметил он.
Он также сообщил, что для получения финансовых средств пособники террористов создают специальные веб-сайты, интернет-магазины, которые предлагают книги, аудио- и видеозаписи, другие товары экстремистского характера. А также организуют онлайн-казино, которые трудно заподозрить в сотрудничестве с боевиками. Постоянно ведутся массовые рассылки целенаправленных сообщений о сборе пожертвований. Значительные средства и ресурсы мобилизуются с помощью игры на фондовых рынках, вложений в недвижимость, занятия коммерцией через подставные фирмы, мошенничества на электронных аукционах и биржах. Сбор денег идет и через онлайн-платформы, а также с использованием неформальных расчетных систем и криптовалют.
В рамках противодействия таким преступлениям российскими органами финансовой разведки в 2019 году и в первом полугодии 2020 года подготовлено и направлено в правоохранительные органы нашей страны и зарубежных государств более 400 материалов о выявленных схемах и каналах финансирования терроризма с использованием интернета.
Он подчеркнул, что мероприятия по противодействию распространению противоправной информации ведутся постоянно. Совершенствуется законодательство в этой сфере. Только в последнее время федеральными законами введен внесудебный порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности. А также к разжиганию межнациональной или межконфессиональной розни, участию в террористической деятельности, публичных массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
Предусмотрена ответственность провайдеров, владельцев социальных сетей за размещение экстремистских материалов. При выявлении признаков экстремизма они самостоятельно или по запросу правоохранительных органов принимают меры по удалению контента и ограничению к нему доступа.
Кроме того, так называемый «закон о блогерах» требует регистрации ресурсов в качестве средств массовой информации и накладывает на их владельцев ряд обязательств, в первую очередь связанных с недопущением использование сайта или страницы сайта для распространения экстремистских материалов.
С учетом транснационального характера террористической угрозы, осуществляется взаимодействие с иностранными партнерами как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.