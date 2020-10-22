Суд определил меру пресечения несостоявшимся похитителям ребенка известной блогерши
Вчера, 23:00 Алексей Вольцев
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»
Печерский районный суд Киева взял под стражу организаторов похищения дочери известной блогерши Алены Лоран. Членов группировки задержали 21 октября в селе Белогородка сразу после передачи денег, напоминает пресс-служба Национальной полиции.
Следователи сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 146 («Похищение человека») Уголовного кодекса Украины.
22 октября суд отказал подозреваемым в освобождении под залог.
«За содеянное злоумышленникам может грозить до 10 лет заключения», — сообщили в полиции.
Напомним, Лоран рассказала о случившемся с ней в специальном видеообращении.164 Сделайте "ФАКТЫ"
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По материалам: fakty.ua