Суд определил меру пресечения несостоявшимся похитителям ребенка известной блогерши

Алексей Вольцев

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Печерский районный суд Киева взял под стражу организаторов похищения дочери известной блогерши Алены Лоран. Членов группировки задержали 21 октября в селе Белогородка сразу после передачи денег, напоминает пресс-служба Национальной полиции.

Следователи сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 146 («Похищение человека») Уголовного кодекса Украины.

22 октября суд отказал подозреваемым в освобождении под залог.

«За содеянное злоумышленникам может грозить до 10 лет заключения», — сообщили в полиции.

Напомним, Лоран рассказала о случившемся с ней в специальном видеообращении.