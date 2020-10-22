Тепло и солнечно: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели

Влада Некрасова

Александр ЛЕЩЕНКО, «ФАКТЫ»

По словам синоптиков, с 20 октября Украина оказалась под влиянием мощного западного антициклона, который принес небольшие дожди в некоторые регионы. А уже с 22 октября, согласно прогнозам, в Украине значительно потеплеет. Надолго ли у нас установится сухая и теплая погода? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, в ближайшие двое суток будет наблюдаться повышение температуры.

— В этот период в большинстве регионов Украины в дневное время ожидается 14−19 градусов тепла, а на юге и в Прикарпатье — до плюс 22 градусов, — говорит Наталья Голеня. - 24-го и 25 октября пройдут небольшие дожди. И, скорее всего, в западных, северных и восточных областях снова температура воздуха будет близкой к климатической норме — около 10 градусов тепла, кроме юга, где возможны показатели до плюс 15. А на следующей неделе по ночам возможны заморозки до минус 1−3 градусов, кроме запада страны. Днем ожидается 10−13 выше нуля, на юге термометры могут показать плюс 15. В конце октября, 29-го и 30-го числа, возможно, с запада атмосферный фронт снова принесет дожди.

В четверг, 22 октября, ожидается сухая погода, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Черниговской, Сумской и Луганской областях — плюс 13−15, а на юге воздух прогреется до 19−20 градусов тепла.

В пятницу, 23 октября, будет сухая и солнечная погода, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в Сумской области температура воздуха поднимется до плюс 15−17, на юге будет до 21 градуса тепла.

В субботу, 24 октября, небольшие дожди ожидаются в западных и северных областях, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в северных и западных областях страны температура воздуха — 12−15 градусов, на юге все еще по-летнему тепло — до 21 градуса.

В воскресенье, 25 октября, без осадков, скорость ветра — около 12 метров в секунду. В северных областях в дневное время похолодает до плюс 10−12 градусов, а в Крыму воздух прогреется до 19 градусов тепла.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, в последнюю декаду октября резко похолодает: «По ночам температура существенно опустится, возможны даже заморозки».

Ранее народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ» сообщил, что 28 октября возможны дожди. «Температура воздуха будет колебаться днем от 17 до 18 градусов тепла, а по ночам столбики термометров опустятся до отметок плюс 2−4», — сказал синоптик.

До этого Владимир Деркач прогнозировал «ФАКТАМ», что зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом — зимним бабьим летом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»