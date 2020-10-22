Тэхён и Чонгук проигнорировали день рождения Чимина

Лидия Мартынова

У фанбазы группы BTS создалось впечатление, что Тэхён (Taehyung) и Чонгук (Jungkook) проигнорировали день рождения Чимина (Jimin), потому что не сделали никаких публичных заявлений и не сообщили о грандиозных сюрпризах поклонникам. Да, мальчики действительно рассказывают очень многое своим АРМИ, называют их семьей, но, возможно, и у них остаются какие-то секреты.

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«Почему Тэтэ и ГК не пожелали Чимину счастливого дня рождения?»

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— огорчившись спрашивает фан у своих собратьев.

Другие фаны ответили товарищу довольно резко, упрекнув его в поверхностном мышлении. Ведь, по их мнению, парни определенно устроили другу настоящий праздник, но решили не докладывать об этом всему миру. В конце концов, они имеют право провести время в закрытой комнате без камер и вечного преследования папарацци.

[media=https://twitter.com/lovetapetk/status/1318425690816077829?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Когда вы уже наконец поймете, маленькие дети, что это живые люди и им тоже хочется уйти от этой публичности хотя бы на часок. Они что, обязаны звонить и докладывать прессе «Мы тут поздравляем Чимина, срочно напишите об этом??» Они дружат и работают уже 8 лет. Как думаете, могли ли они НЕ поздравить его?»

[media=https://twitter.com/nataellin/status/1318892956657586180?ref_src=twsrc%5Etfw]

— возмутился 23-летний поклонник на Quora.Подпишись на нас в Яндекс Новости