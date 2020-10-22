Ты знал? BLACKPINK раскрыли секрет названия группы

Лидия Мартынова

Что может быть труднее, чем создать свою музыкальную группу? Наверное, придумать ей подходящее название. Ты когда-нибудь задумывался о наименовании к-поп групп. Иногда они обозначают совсем другое, нежели мы думаем. Например, у самой популярной южнокорейской девичьей к-поп группы BLACKPINK название — это не просто набор случайных букв.

20 октября девчонки стали гостьями шоу Джимми Киммела (Jimmy Kimmel). Там айдолы ответили на интересующий всех вопрос: что же означает слово BLACPINK в названии группы? Розэ (Rose) рассказала, что черный и розовый — цвета, которые лучше всего описывают группу:

«Потому что мы ведем себя по-девчачьи, но одновременно с этим мы те еще бунтарки».

Отметим, что ранее представители YG Entertainment предоставили более подробную информацию о группе. Во время дебюта агентство рассказало, в чем заключается уникальность группы:

«Black Pink стремятся противоречить общему восприятию розового цвета. Розовый обычно используется, чтобы изобразить что-нибудь красивое, но Black Pink на самом деле хотят сказать, что «Красота- это далеко не все». Название группы говорит о том, что они являются командой, которая обладает не только красотой, но и огромным талантом».

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