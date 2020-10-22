У офиса «Грузинской мечты» в Дманиси произошла перестрелка, есть раненые

Анастасия Иванова

Возле офиса правящей партии «Грузинской мечты» в Дманиси (регион Квемо Картли) произошел инцидент со стрельбой из огнестрельного оружия, в результате которого есть раненые, передает оппозиционный телеканал Rustavi 2.

По словам Фериде Твилдиани, которая является представителем кандидата в мажоритарные депутаты парламента Грузии от партии «Грузинская мечта» от Дманиси Гоги Мешвелиани, возле офиса партии собрались неизвестные люди, после чего между ними и персоналом офиса произошло физическое противостояние.

На данный момент не известно, сколько именно человек ранено.

«Сегодня в Дманиси у офиса нашей партии произошел довольно тяжелый инцидент, провокация. Насколько я знаю, открыли стрельбу, ранены люди. В таких случаях нужно строжайшее реагирование со стороны правоохранителей. У этого нет оправдания, по отношению к лицам, совершившим преступление, наказание не может быть смягчено ни в какой форме», — заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

МВД начало расследование по инциденту по двум статьям УК Грузии — статье 117 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений) и статье 236 (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия).