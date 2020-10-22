У офиса «Грузинской мечты» в Дманиси произошла перестрелка, есть раненые
Возле офиса правящей партии «Грузинской мечты» в Дманиси (регион Квемо Картли) произошел инцидент со стрельбой из огнестрельного оружия, в результате которого есть раненые, передает оппозиционный телеканал Rustavi 2.
По словам Фериде Твилдиани, которая является представителем кандидата в мажоритарные депутаты парламента Грузии от партии «Грузинская мечта» от Дманиси Гоги Мешвелиани, возле офиса партии собрались неизвестные люди, после чего между ними и персоналом офиса произошло физическое противостояние.
На данный момент не известно, сколько именно человек ранено.
МВД начало расследование по инциденту по двум статьям УК Грузии — статье 117 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений) и статье 236 (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия).